Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 11:19 | Обновлено 21 сентября 2025, 11:21
Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Ожидаем очень непростую игру с Эпицентром»

Защитник криворожского «Кривбасса» рассказал о подготовке к матчу УПЛ

Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Ожидаем очень непростую игру с Эпицентром»
Владимир Виливальд

В поединке шестого тура УПЛ «Кривбасс» на выезде сыграет с «Эпицентром». Ожиданиями от матча поделился защитник криворожского клуба Владимир Виливальд.

– После тяжелого матча в Кубке – долгий переезд в Тернополь. Как команда чувствует себя физически?

– Чувствуем себя хорошо. У нас были все необходимые условия для восстановления после матча. Мы провели легкую тренировку в Кривом Роге – в спокойном режиме, без больших нагрузок. Подошли к этому выезду в хорошем физическом и моральном состоянии. Настроение в команде положительное, все сосредоточены на следующей игре.

– Удалось подготовиться к игре как следует?

– Да, мы качественно подготовились к этой игре. На тренировках проработали тактические моменты. Кроме того, были теоретические занятия, на которых внимательно разобрали игру соперника. Знаем их сильные стороны и понимаем, как действовать против них в поле.

– «Эпицентр» – дебютант УПЛ, тем не менее, уже успел одержать первую победу. Какого футбола ожидаете в воскресенье?

– Ожидаем очень непростую игру. «Эпицентр» демонстрирует содержательный, открытый футбол. У них талантливые и квалифицированные игроки, которые могут создать опасность у ворот в любой момент. Мы это хорошо понимаем, так что настраиваемся максимально серьезно. Мотивация у нас высокая, и хотим показать сильную игру.

– «Кривбасс» U-19 обыграл «Эпицентр» U-19. Следите ли за выступлением юношеской команды, где еще относительно недавно играли и вы?

– Конечно, и для меня это особенно интересно, потому что я недавно сам там играл. К тому же в составе остались мои товарищи, друзья, за которых приятно болеть. Смотрел матч – ребята молодцы, хорошо сыграли. Особо отмечу Святослава Матяша, забившего очень красивый мяч со стандарта – прямым ударом со штрафного. В общем, приятно видеть, как развивается молодежь. У ребят все получится, если они будут верить в себя – у них все впереди.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Кривбасс Кривой Рог Владимир Виливальд
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
