В воскресенье, 21 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».

Команды сыграют на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.