Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Эпицентр – Кривбасс
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 13:50 | Обновлено 20 сентября 2025, 14:06
103
0

Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Эпицентр – Кривбасс

Матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 21 сентября в 18:00 по Киеву

20 сентября 2025, 13:50 | Обновлено 20 сентября 2025, 14:06
103
0
Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Эпицентр – Кривбасс
ФК Кривбасс

В воскресенье, 21 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».

Команды сыграют на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Первая лига, 7-й тур. Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец
Ингулец – Черноморец, Пробой – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE
Колос и Верес определились со стартовыми составами на матч Премьер-лиги
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский где смотреть
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 20 сентября 2025, 07:52 1
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году

Аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»

Травма Цыганкова, где Ванат? Известны стартовые составы Жироны и Леванте
Футбол | 20 сентября 2025, 13:49 0
Травма Цыганкова, где Ванат? Известны стартовые составы Жироны и Леванте
Травма Цыганкова, где Ванат? Известны стартовые составы Жироны и Леванте

Поединок пятого тура испанской Ла Лиги состоится 20 сентября в 15:00 по киевскому времени

Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Теннис | 19.09.2025, 16:43
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»
Футбол | 20.09.2025, 12:04
Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»
Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Футбол | 19.09.2025, 19:11
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 3
Футбол
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 6
Бокс
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
19.09.2025, 01:25 3
Бокс
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем