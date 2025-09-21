Зов из-за океана. Почему молодые европейцы все чаще едут играть в США

25 ноября 2023 года молодой английский центрфорвард «Ньюкасла» зимбабвийского происхождения Майкл Ндивени провел свой первый матч на профессиональном уровне. Это была игра английской Премьер-лиги против «Челси», которая завершилась истинным триумфом «сорок» – 4:1. Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау решил выпустить Ндивени, как это принято говорить в подобных случаях, «под премиальные» – уже в компенсированное время матча. Впрочем, для самого нападающего возможность сыграть первые минуты в АПЛ в 19 лет 11 месяцев и 23 дня, очевидно, была очень важна.

Спустя несколько дней после дебюта в АПЛ Майкл Ндивени также угодил в заявку «Ньюкасла» на матч Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» (1:1), однако в нем участия уже не принимал, хотя это и не помешало ему ощутить всю прелесть атмосферы поединков самого престижного клубного турнира континента.

Казалось бы, карьера Ндивени постепенно развивается в правильном направлении, но… Сегодня, менее чем через два года после указанных событий, Майкл не только более не является футболистом «Ньюкасла», но и вовсе больше не выступает в Англии. Несколько недель назад Ндивени переехал в Соединенные Штаты Америки, чтобы защищать цвета… Университета штата Огайо! В 21 год форвард принял именно такое решение, хотя по мнению подавляющего большинства специалистов, экспертов, да и простых болельщиков тоже, трансферный путь должен быть диаметрально противоположным: молодые американские игроки и те иностранцы, которые добились прогресса в тамошних университетских командах, должны стремиться перебраться в Европу, чтобы продолжить свой прогресс и развитие на Старом континенте. Однако все, видимо, начинает понемногу меняться…

Если «копнуть поглубже», то можно обнаружить, что выбор Ндивени является частью весьма специфической тенденции, наметившейся в последние годы – когда из европейских стран, преимущественно Англии, в США уезжает все больше и больше молодых футболистов. Согласно статистическим данным, имеющимся в открытом доступе, только за последний год около 850 молодых британских футболистов решили пересечь Атлантику, предварительно получив отказ в молодежных академиях клубов на родине. Эти люди были в шаге от того, чтобы стать профессиональными футболистами на родной земле, однако их мечты и усилия оказались разрушенными решениями руководства академий. И подобное продолжается уже несколько лет.

Считается, что одним из «первопроходцев» в 2021 году среди молодых англичан стал Максимус Ригби – центральный полузащитник, которому ныне 22 года. Он с девяти лет выступал за команды различных возрастов академии «Лидса», но затем вдруг осознал, что для родного клуба он больше не представляет ни малейшего интереса, став своего рода «отвергнутым». Это обстоятельство побудило Ригби оценивать иные возможности, и в итоге Максимус остановил выбор на варианте из Пенсильвании, став членом футбольной команды частного Университета Святого Франциска.

Подобные кейсы во многом стали возможными и столь частыми благодаря партнерской программе, существующей ныне между League Football Education – подразделением EFL, лиги, отвечающей за организацию соревновательного процесса во втором, третьем и четвертом дивизионах английского профессионального футбола, – и рядом североамериканских колледжей.

Почему молодые англичане решаются на переезд в США? Потому что это гарантирует им четыре года футбола на уровне, близкому к профессиональному, но, прежде всего, дает возможность получить диплом о высшем образовании, который является весьма ценной альтернативой, если футбольная карьера не сложится так, как хотелось бы.

История Майкла Ндивени – это нечто среднее между примером человека, которому не удалось добиться успеха, и человека, который все-таки добрался до рядов профессиональных игроков, но затем выбрал для себя иной путь. Летом 2022 года «Ньюкасл» подписал с Ндивени первый в жизни молодого форварда профессиональный контракт. В Премьер-лиге U-18 лет Ндивени успел сыграть 28 матчей, в которых отличился 15 забитыми мячами – хороший показатель, чтобы претендовать на весьма неплохую карьеру в профессионалах. Далее, как уже упоминалось в самом начале, все пошло по весьма стандартному и многообещающему для игрока пути: в ноябре 2023-го Майкл дебютировал за первую команду «сорок», а затем даже оказался в заявке на поединок Лиги чемпионов.

Казалось бы, все было готово к окончательному прорыву, если бы не одно событие, произошедшее через несколько недель… В феврале 2024 года руководство «Ньюкасла» без каких-либо публичных объяснений отчислило Ндивени из первой команды, отправив в аренду в шотландский клуб низшего дивизиона «Эннан Атлетик». Там Майкл отличился 2 забитыми мячами в 15 поединках, чего оказалось недостаточно, чтобы получить постоянный контракт. Вернулся в «Ньюкасл» форвард тоже лишь формально, так как летом минувшего года его трудовое соглашение с «сороками» оказалось расторгнуто, после чего Ндивени был вынужден играть за «Ашингтон» и «Ньюкасл Блю Стар» – команды, которые выступают на уровне, граничащим с любительским.

Логично, что после этого Ндивени решил кардинально изменить жизнь и податься в США. Игра за «Ньюкасл» была его профессиональной мечтой, однако реальность сложилась абсолютно по-другому. Теперь, в Университете штата Огайо Майклу предстоит куда больше внимания уделять не тактическим и физическим деталям своего развития, а изучением научной литературы, хотя в целом возможность вернуться в профессиональный футбол, благодаря университетской команды, у английского форварда все равно остается. И это, очевидно, прекрасная альтернатива тому, на что Майкл мог рассчитывать на Туманном Альбионе.

Впрочем, как мы уже и отмечали, аналогичные случаи можно отыскать не только в английском футболе. В последнем они просто значительно участились за недавние годы, однако весьма ярким кейсом того, как талантливый подросток в какой-то момент покинул Европу и перебрался за реализацией мечты через океан является 26-летний опорный полузащитник Джорджо Пробо. Он с юных лет занимался в академии «Аталанты», но летом 2020 года осознал, что на родине ему вряд ли предоставят шансы заиграть хотя бы на уровне команд Серии Б.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Пробо (слева)

Это вынудило Пробо уехать в США, где он поначалу выступал за команду колледжа из Каунсил-Блафс штата Айова. А дальше, получив высшее образование и оставшись в футболе, Пробо продолжил развиваться в любимом виде спорта и в конечном итоге выбился в профессионалы. С февраля минувшего года и до начала сентября года нынешнего Джорджо выступал за «Галифакс Уондерерс» – команду канадской Премьер-лиги. Ныне же Пробо является футболистом американского клуба «Лас-Вегас Лайтс» – участника Чемпионшипа USL, который официально признается Федерацией футбола США как второй по рангу дивизион в стране после MLS.

Да, Пробо не достиг больших высот в футболе, однако получил американское высшее образование, при этом все-таки реализовав первичную мечту – стать профессиональным футболистом. Кто-то, возможно, сочтет, что этого слишком мало, однако тенденция такова, что зов из-за океана с каждым годом манит к себе все больше и больше молодых европейцев, оказавшихся ненужными на родной земле. И уж они то, в большинстве своем, четко понимают, зачем и для чего отправляются в США – страну почти безграничных возможностей…