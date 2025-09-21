Зинченко дал обещание после провального матча за Ноттингем в АПЛ

Ноттингем Форест на выезде не смог обыграть новичка Бернли (1:1), а в основе гостей вышел украинец Александр Зинченко. Игрок действовал на позиции левого защитника.

После игры Зинченко опубликовал сообщение на своей странице в Instagram, где пообещал болельщикам, что скоро результаты команды улучшатся:

«Должно быть лучше! Продолжаем упорно работать. Спасибо за невероятную поддержку болельщикам, приехавшим на выезд», – написал Зинченко.

В нынешнем сезоне Ноттингем занимает 15-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 5 зачетных пунктов после 5 сыгранных матчей.