МОУРИНЬО: «Я приехал в Бенфику не для того, чтобы раздражать Порту»

Португальский наставник лиссабонской Бенфики Жозе Моуриньо рассказал, как относится к Порту, в котором долгое время работал главным тренером

«Если вы спросите меня, является ли «Порту» одним из самых больших клубов мира, я отвечу – да. Порту клуб-гигант? Да. Я приехал в «Бенфику» не для того, чтобы разозлить или огорчить «Порту».

Я пришел сюда, чтобы наслаждаться работой в большом клубе с большими амбициями. Надеюсь, они не сердятся и не злятся на меня.

После прихода в Бенфику я разговаривал с президентом Порту и своим бывшим ассистентом Андре Виллаш-Боашем и Фредериком Варандашем, президентом Спортинга. То, что я стал тренером Бенфики, не означает, что я пришел воевать.

Думаю ли я, что мне снова устроят овации на стадионе Порту Драгау? Очевидно, что нет. «Порту» – огромная часть моей истории, а я – часть «Порту».

Болельщики устроили мне фантастический прием, которого, думаю, я заслужил, но мы враги в течение 90 минут, враги на поле – и ничего больше. Порту хочет победить, и я хочу победить. Больше ничего», – заявил Моуринью.