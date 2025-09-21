Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арне СЛОТ: «Надо отдать должное Эвертону. Мы устали»
Англия
21 сентября 2025, 04:29 |
Куоч похвалил своих подопечных

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился эмоциями после победы своей команды над Эвертоном в матче шестого тура Английской Премьер-лиги (2:1).

«Мне очень понравилась наша игра в первом тайме. Мы понимали, насколько тяжело будет: три матча за семь дней, ранний старт в субботу. Было видно, как сильно это повлияло.

Когда мы были свежими – играли невероятно. Во втором тайме нужно отдать должное «Эвертону», но было заметно, что мы устали.

Мы очень рады, что имеем и Экитике, и Исаака. Они сами понимают, что сыграть три матча подряд по 90 минут им будет невероятно сложно», – сказал Слот.

Ранее стала известна оценка Миколенко за матч против Ливерпуля в АПЛ

Арне Слот Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: BBC
