Билеты в продаже. Динамо продает тикеты на матч УПЛ против Александрии

Наступний домашній матч «Динамо» проведе у понеділок, 22 вересня.

Суперником «біло-синіх» у грі 6-го туру УПЛ буде віце-чемпіон України минулого сезону – «Олександрія» із однойменного міста на Кіровоградщині.

Матч відбудеться на домашньому стадіоні киян – «Динамо» ім. Валерія Лобановського. Початок зустрічі – 15:30.

Продовжується продаж квитків на майбутній матч. Ціна квитка, залежно від категорії, становитиме 300, 400 та 500 гривень.

З міркувань безпеки кількість квитків у продажу обмежена. У Динамо чекають вболівальників на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського!

Укриття на випадок повітряної тривоги обладнане на території стадіону, під паркінгом. Воно має усе необхідне – питну воду, санвузли тощо.