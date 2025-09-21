Билеты в продаже. Динамо продает тикеты на матч УПЛ против Александрии
Матч пройдет 22 сентября в Киеве на стадионе Динамо им. В.Лобановского
Наступний домашній матч «Динамо» проведе у понеділок, 22 вересня.
Суперником «біло-синіх» у грі 6-го туру УПЛ буде віце-чемпіон України минулого сезону – «Олександрія» із однойменного міста на Кіровоградщині.
Матч відбудеться на домашньому стадіоні киян – «Динамо» ім. Валерія Лобановського. Початок зустрічі – 15:30.
Продовжується продаж квитків на майбутній матч. Ціна квитка, залежно від категорії, становитиме 300, 400 та 500 гривень.
З міркувань безпеки кількість квитків у продажу обмежена. У Динамо чекають вболівальників на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського!
Укриття на випадок повітряної тривоги обладнане на території стадіону, під паркінгом. Воно має усе необхідне – питну воду, санвузли тощо.
