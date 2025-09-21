Билеты в продаже. Динамо продает тикеты на матч УПЛ против Александрии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 01:41 | Обновлено 21 сентября 2025, 02:36
Матч пройдет 22 сентября в Киеве на стадионе Динамо им. В.Лобановского

ФК Динамо

Наступний домашній матч «Динамо» проведе у понеділок, 22 вересня.

Суперником «біло-синіх» у грі 6-го туру УПЛ буде віце-чемпіон України минулого сезону – «Олександрія» із однойменного міста на Кіровоградщині.

Матч відбудеться на домашньому стадіоні киян – «Динамо» ім. Валерія Лобановського. Початок зустрічі – 15:30.

Продовжується продаж квитків на майбутній матч. Ціна квитка, залежно від категорії, становитиме 300, 400 та 500 гривень.

З міркувань безпеки кількість квитків у продажу обмежена. У Динамо чекають вболівальників на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського!

Укриття на випадок повітряної тривоги обладнане на території стадіону, під паркінгом. Воно має усе необхідне – питну воду, санвузли тощо.

Динамо Киев Динамо - Александрия Александрия билеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 0
