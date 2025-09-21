ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Георгий опубликовал пост в Instagram
Украинский полузащитник Георгий Судаков забил дебютный гол за лиссабонскую Бенфику, поразив ворота AVS (3:0) в первом матче Жозе Моуриньо во главе «орлов».
После игры Георгий опубликовал сообщение в Instagram, описав победу своего нового клуба. Футболист заинтересовал фанатов тайной новостью, которую обещает рассказать в ближайшее время:
«Невероятно счастлив своему дебютному голу, Vamos Benfica❤️🤍Еще одно невероятное событие произошло в жизни, о которой узнаете позже», – написал Судаков.
Ранее стали известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист сравнил Шовковского и румынского специалиста
У игрока не получилось выбить мяч подальше