  4. ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Португалия
21 сентября 2025, 02:19 |
544
0

Георгий опубликовал пост в Instagram

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник Георгий Судаков забил дебютный гол за лиссабонскую Бенфику, поразив ворота AVS (3:0) в первом матче Жозе Моуриньо во главе «орлов».

После игры Георгий опубликовал сообщение в Instagram, описав победу своего нового клуба. Футболист заинтересовал фанатов тайной новостью, которую обещает рассказать в ближайшее время:

«Невероятно счастлив своему дебютному голу, Vamos Benfica❤️🤍Еще одно невероятное событие произошло в жизни, о которой узнаете позже», – написал Судаков.

Ранее стали известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии.

Бенфика чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков AVS
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
