Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гарри МАГУАЙР: «В прошлом сезоне Ман Юнайтед в обороне играл хорошо»
Англия
21 сентября 2025, 01:23 | Обновлено 21 сентября 2025, 02:08
Гарри МАГУАЙР: «В прошлом сезоне Ман Юнайтед в обороне играл хорошо»

Защитник МЮ рассказал про новичков, работу с Аморимом, сезон без еврокубков

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр рассказал о летних новичках, работе с Аморимом и отсутствии выступлений в еврокубках в этом сезоне:

«Летние новички? Я считаю, что во время трансферного окна мы приобрели хороших игроков. Шешко усилил нашу атаку. В прошлом сезоне наши главные проблемы были в создании голевых моментов. В защите мы выглядели хорошо и не давали соперникам много возможностей. Нам нужно больше сосредотачиваться на мелких деталях, например, стандартах.

Приход новых игроков увеличит количество голевых шансов и голов. Они уже доказали, что способны на это. Бриан и Матеус имеют опыт выступлений в Премьер-лиге. Это хорошие приобретения, и я надеюсь, что они покажут в Манчестер Юнайтед то, что демонстрировали в предыдущих командах, и помогут нам в развитии.

Отсутствие выступлений в еврокубках? Я никогда не верил, что это кардинально меняет ситуацию. Конечно, это дает тренеру больше времени для тренировок, но мы, футболисты, хотим играть в европейских турнирах. Поэтому мы не воспринимаем это позитивно. Это достаточно огорчает, потому что ты постоянно ждешь, когда сможешь сыграть. И ты готов, но вынужден ждать целых 7–8 дней каждую неделю.

Поэтому игроки воспринимают это не очень позитивно. Но нужно посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, потому что у нас больше энергии. Мы начнем лучше готовиться физически, меньше травмироваться, и надеюсь, что это положительно повлияет на сезон в АПЛ.

Работа с Аморимом? Да, он дает мне много советов, и я очень рад работать с ним. Считаю, что он топовый тренер, я его очень ценю, но я думаю, что в последние несколько лет я выступаю достаточно хорошо. Уже два года я стабильно играю, и это не только благодаря Рубену.

Но понятно, что этот тренер положительно повлиял на меня, я провел много матчей под его руководством и считаю, что я хорошо соответствую игровому стилю, который он внедряет. Поэтому я уверен, что вместе мы создадим много хороших моментов».

По теме:
Бруну Фернандеш догнал Эрика Кантона по количеству голов за МЮ в АПЛ
Бруну Фернандеш присоединился к эксклюзивному клубу полузащитников МЮ
Первый тайм на Олд Траффорд между МЮ и Челси вошел в историю АПЛ
Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Рубен Аморим
Николай Степанов Источник: Setanta Sports Ukraine
