Бруну Фернандеш догнал Эрика Кантона по количеству голов за МЮ в АПЛ

Как выглядит топ-10 лучших бомбардиров клуба в Премьер-лиге?

Бруну Фернандеш догнал Эрика Кантона по количеству голов за МЮ в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.

Один из голов в матче забил Бруну Фернандеш. Для португальца этот гол стал 64-м в АПЛ в составе «МЮ».

По этому показателю Бруну Фернандеш догнал Эрика Кантона и сейчас делит с ним 9-е место в истории «красных дьяволов» в АПЛ.

Лучшие бомбардиры Манчестер Юнайтед в АПЛ

  • 183 – Уэйн Руни (Англия)
  • 109 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 107 – Пол Скоулз (Англия)
  • 103 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 95 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)
  • 93 – Энди Коул (Англия)
  • 91 – Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия)
  • 87 – Маркус Решфорд (Англия)
  • 64 – Эрик Кантона (Франция)
  • 64 – Бруну Фернандеш (Португалия)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
