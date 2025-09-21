Бруну Фернандеш догнал Эрика Кантона по количеству голов за МЮ в АПЛ
Как выглядит топ-10 лучших бомбардиров клуба в Премьер-лиге?
В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.
Один из голов в матче забил Бруну Фернандеш. Для португальца этот гол стал 64-м в АПЛ в составе «МЮ».
По этому показателю Бруну Фернандеш догнал Эрика Кантона и сейчас делит с ним 9-е место в истории «красных дьяволов» в АПЛ.
Лучшие бомбардиры Манчестер Юнайтед в АПЛ
- 183 – Уэйн Руни (Англия)
- 109 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 107 – Пол Скоулз (Англия)
- 103 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 95 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)
- 93 – Энди Коул (Англия)
- 91 – Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия)
- 87 – Маркус Решфорд (Англия)
- 64 – Эрик Кантона (Франция)
- 64 – Бруну Фернандеш (Португалия)
Mais gols marcados pelo Manchester United na história da Premier League:— R10 Score (@R10Score) September 20, 2025
Rooney: 183
Giggs: 109
Scholes: 107
Cristiano Ronaldo: 103
Van Nistelrooy: 95
Andy Cole: 93
Solskjær: 91
Rashford: 87
Cantona: 64
BRUNO FERNANDES: 64
Entrou no top-10! ⚽🇵🇹 pic.twitter.com/5CruRwkI3m
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Финальная часть турнира проходит в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября
Анатолий опубликовал пост в Instagram