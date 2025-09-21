Бруну Фернандеш догнал Эрика Кантона по количеству голов за МЮ в АПЛ

В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.

Один из голов в матче забил Бруну Фернандеш. Для португальца этот гол стал 64-м в АПЛ в составе «МЮ».

По этому показателю Бруну Фернандеш догнал Эрика Кантона и сейчас делит с ним 9-е место в истории «красных дьяволов» в АПЛ.

Лучшие бомбардиры Манчестер Юнайтед в АПЛ

183 – Уэйн Руни (Англия)

109 – Райан Гиггз (Уэльс)

107 – Пол Скоулз (Англия)

103 – Криштиану Роналду (Португалия)

95 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)

93 – Энди Коул (Англия)

91 – Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия)

87 – Маркус Решфорд (Англия)

64 – Эрик Кантона (Франция)

64 – Бруну Фернандеш (Португалия)