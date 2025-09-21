Каземиро установил интересное достижение в истории Манчестер Юнайтед
Бразилец в первом тайме матча против «Челси» успел и забить гол, и получить удаление
В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.
Этот матч стал знаковым для Каземиро, который уже в первом тайме забил гол и был удален с поля.
Каземиро забил 7-й гол за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, 3 из них – в ворота «Челси».
Бразилец стал первым игроком «МЮ», который в первом тайме матча АПЛ отличился и голом, и удалением. В целом в последний раз подобное в АПЛ случалось еще в 2012 году (Эммануэль Адебайор за «Тоттенхэм» против «Арсенала»).
Каземиро получил уже четвертое удаление за «Манчестер Юнайтед» в 61-м матче. Для сравнения: в «Реале» бразилец только дважды удалялся с поля в 336 матчах.
Three of Casemiro's seven Premier League goals have came against Chelsea 🇧🇷 pic.twitter.com/PiDuVKvn74— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 20, 2025
Casemiro has gotten sent off four(4) times in 61 appearances for Manchester United to compare he got sent off twice in 336 appearances for Real Madrid pic.twitter.com/WYS2DSMOrT— EchoStats (@echo9stats) September 20, 2025
