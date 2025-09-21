Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Каземиро установил интересное достижение в истории Манчестер Юнайтед
Англия
21 сентября 2025, 00:34 | Обновлено 21 сентября 2025, 00:35
Каземиро установил интересное достижение в истории Манчестер Юнайтед

Бразилец в первом тайме матча против «Челси» успел и забить гол, и получить удаление

Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.

Этот матч стал знаковым для Каземиро, который уже в первом тайме забил гол и был удален с поля.

Каземиро забил 7-й гол за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, 3 из них – в ворота «Челси».

Бразилец стал первым игроком «МЮ», который в первом тайме матча АПЛ отличился и голом, и удалением. В целом в последний раз подобное в АПЛ случалось еще в 2012 году (Эммануэль Адебайор за «Тоттенхэм» против «Арсенала»).

Каземиро получил уже четвертое удаление за «Манчестер Юнайтед» в 61-м матче. Для сравнения: в «Реале» бразилец только дважды удалялся с поля в 336 матчах.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
