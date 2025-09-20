Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 сентября 2025, 21:52 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:16
0

Названы составы на матч Фулхэм – Брентфорд. Выйдет ли Ярмолюк?

Матч начнется в 22:00

Названы составы на матч Фулхэм – Брентфорд. Выйдет ли Ярмолюк?
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 20 сентября, состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Брентфордом».

По киевскому времени игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Поединок пройдет на стадионе Крейвен Коттедж в Лондоне.

Фулебк сборной Украины Егор Ярмолюк заявлен в стартовом составе «Брентфорда». В составе дачников, хозяев, в запасе заявлен экс-игрок «Шахтера» Кевин.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
