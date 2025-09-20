Англия20 сентября 2025, 21:52 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:16
345
0
Названы составы на матч Фулхэм – Брентфорд. Выйдет ли Ярмолюк?
Матч начнется в 22:00
20 сентября 2025, 21:52 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:16
345
0
В субботу, 20 сентября, состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Брентфордом».
По киевскому времени игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Крейвен Коттедж в Лондоне.
Фулебк сборной Украины Егор Ярмолюк заявлен в стартовом составе «Брентфорда». В составе дачников, хозяев, в запасе заявлен экс-игрок «Шахтера» Кевин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 сентября 2025, 22:44 1
Ярослав считает, что Сергей Кривцов мог бы продолжить карьеру в «Черноморце»
Футбол | 20 сентября 2025, 07:32 44
С Владислава сняли автогол
Футбол | 20.09.2025, 21:20
Футбол | 20.09.2025, 15:36
Футбол | 20.09.2025, 18:10
Комментарии 0
Популярные новости
19.09.2025, 07:36 3
19.09.2025, 03:21 8
20.09.2025, 00:22
20.09.2025, 06:50 48
18.09.2025, 22:30 7
19.09.2025, 19:11 3
20.09.2025, 04:21