20 сентября проходит матч третьего тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Наср и Аль-Рияд.

Коллективы играют на стадионе в Эр-Рияде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 33-й минуте легендарный португальский форвард Криштиану Роналду поразил ворота соперников. Для КриРо это уже 944-й гол в карьере – он продолжает путь к заветной тысячи.

Аль-Наср выиграл первый тайм со счетом 3:0. Еще по одному мячу оформили Жоау Феликс и Кинсли Коман.

❗️ ВИДЕО. Путь к заветной тысяче: как Роналду забил 944-й гол в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

