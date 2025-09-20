ВИДЕО. Путь к заветной тысяче: как Роналду забил 944-й гол в карьере
Криштиану помог ФК Аль-Наср разгромить Аль-Рияд 3:0 в первом тайме
20 сентября проходит матч третьего тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Наср и Аль-Рияд.
Коллективы играют на стадионе в Эр-Рияде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
На 33-й минуте легендарный португальский форвард Криштиану Роналду поразил ворота соперников. Для КриРо это уже 944-й гол в карьере – он продолжает путь к заветной тысячи.
Аль-Наср выиграл первый тайм со счетом 3:0. Еще по одному мячу оформили Жоау Феликс и Кинсли Коман.
❗️ ВИДЕО. Путь к заветной тысяче: как Роналду забил 944-й гол в карьере
