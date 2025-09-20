Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Путь к заветной тысяче: как Роналду забил 944-й гол в карьере
Саудовская Аравия
20 сентября 2025, 21:56 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:00
364
1

ВИДЕО. Путь к заветной тысяче: как Роналду забил 944-й гол в карьере

Криштиану помог ФК Аль-Наср разгромить Аль-Рияд 3:0 в первом тайме

20 сентября 2025, 21:56 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:00
364
1
ВИДЕО. Путь к заветной тысяче: как Роналду забил 944-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

20 сентября проходит матч третьего тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Наср и Аль-Рияд.

Коллективы играют на стадионе в Эр-Рияде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 33-й минуте легендарный португальский форвард Криштиану Роналду поразил ворота соперников. Для КриРо это уже 944-й гол в карьере – он продолжает путь к заветной тысячи.

Аль-Наср выиграл первый тайм со счетом 3:0. Еще по одному мячу оформили Жоау Феликс и Кинсли Коман.

❗️ ВИДЕО. Путь к заветной тысяче: как Роналду забил 944-й гол в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Ман Юнайтед – Челси – 2:1. Драма на Олд Траффорд. Видео голов и обзор матча
Нива Винница – Лесное – 1:0. Забили на 90+5-й. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Как Чалоба на 80-й отыграл один гол для Челси в матче с Ман Юнайтед
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Рияд видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Футбол | 20 сентября 2025, 07:32 44
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо

С Владислава сняли автогол

ФОТО. Лицо и эмоции Судакова после первого гола в футболке Бенфики
Футбол | 20 сентября 2025, 21:20 1
ФОТО. Лицо и эмоции Судакова после первого гола в футболке Бенфики
ФОТО. Лицо и эмоции Судакова после первого гола в футболке Бенфики

Георгий отличился в ворота AVS на 45+3-й минуте матча 6-го тура чемпионата Португалии

КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
Футбол | 20.09.2025, 04:40
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Футбол | 19.09.2025, 22:44
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Фейк от испанской Marca. Как известный портал повелся на утку про Мудрика
Футбол | 20.09.2025, 14:43
Фейк от испанской Marca. Как известный портал повелся на утку про Мудрика
Фейк от испанской Marca. Как известный портал повелся на утку про Мудрика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Курка по зернятку... Так потроху і дійде до тисячі
Ответить
0
Популярные новости
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 34
Футбол
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 3
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 7
Бокс
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 63
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
19.09.2025, 01:25 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем