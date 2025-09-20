МИЧЕЛ: «Жирона – худшая команда Ла Лиги, а я – худший тренер»

Жирона в матче с чемпионата Испании с двумя удалениями проиграла Леванте 0:4 и опустилась на последнее место в таблице с одним набранным пунктом.

«До первого удаления все было более или менее под контролем. Свист наших фанов? Мы не можем ожидать другого, если проигрываем 0:4. Наши болельщики, как и мы, очень разочарованы. Леванте не был сильнее, но эти удаления... Нужно думать о следующем матче».

«Прошло пять матчей, а мы – абсолютно худшая команда чемпионата. Нужно продолжать работать и исправлять ситуацию. Будет сложно, но выбора уже нет. Я понимаю, что я сейчас – худший тренер чемпионата».

«Но итоги подводят по итогам 38 туров, а не после пяти матчей», – сказал Мичел.

Виктор Цыганков не играл из-за травмы, Владислав Ванат провел на поле 53 минуты, а Владислав Крапивцов был в запасе.