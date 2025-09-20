Проблемы для Ваната и Жироны. Каталонский клуб остался в меньшинстве

В субботу, 20 сентября, проходит матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте».

Команды играют на стадионе «Estadi Montilivi» в Жироне. Встреча началась в 15:00 по киевскому времени.

На 29-й минуте защитник каталонского клуба Аксель Витсель наступил на ногу сопернику и заработал желтую карточку, которая стала для него второй в этом противостоянии. Ранее бельгиец получил первое предупреждение после срыва атаки «Леванте».

Напомним, в стартовом составе «Жироны» вышел украинский форвард Владислав Ванат. Однако, из-за слишком пассивной игры каталонской команды у 23-летнего футболиста не было возможностей открыть счет.