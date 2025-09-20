Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Проблемы для Ваната и Жироны. Каталонский клуб остался в меньшинстве
Испания
20 сентября 2025, 15:35 | Обновлено 20 сентября 2025, 15:40
Проблемы для Ваната и Жироны. Каталонский клуб остался в меньшинстве

В первом тайме Аксель Витсель заработал две желтые карточки и был вынужден покинуть поле

Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Витсель

В субботу, 20 сентября, проходит матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте».

Команды играют на стадионе «Estadi Montilivi» в Жироне. Встреча началась в 15:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 29-й минуте защитник каталонского клуба Аксель Витсель наступил на ногу сопернику и заработал желтую карточку, которая стала для него второй в этом противостоянии. Ранее бельгиец получил первое предупреждение после срыва атаки «Леванте».

Напомним, в стартовом составе «Жироны» вышел украинский форвард Владислав Ванат. Однако, из-за слишком пассивной игры каталонской команды у 23-летнего футболиста не было возможностей открыть счет.

По теме:
Алонсо не удивил. Реал назвал стартовый состав на матч против Эспаньола
Когда играют Реал и Барселона? Прогнозы на 5-й тур Ла Лиги 2025/26
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Жирона в меньшинстве пропустила от Леванте
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Леванте Аксель Витсель Владислав Ванат удаление (красная карточка)
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
