Травма Цыганкова, где Ванат? Известны стартовые составы Жироны и Леванте

В субботу, 20 сентября, проходит матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте».

Команды играют на стадионе «Estadi Montilivi» в Жироне. Встреча началась в 15:00 по киевскому времени.

После пяти туров подопечные Мичела набрали один балл и занимают последнее (20-е) место в турнирной таблице с разницей мячей 2:11. «Леванте» разместился на 18-й позиции, в активе клуба один пункт.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Вингер каталонского клуба Виктор Цыганков не попал в заявку из-за повреждения.

Украинский голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных, а форвард Владислав Ванат выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы Жироны и Леванте на матч испанской Ла Лиги: