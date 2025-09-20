Травма Цыганкова, где Ванат? Известны стартовые составы Жироны и Леванте
Поединок пятого тура испанской Ла Лиги состоится 20 сентября в 15:00 по киевскому времени
В субботу, 20 сентября, проходит матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте».
Команды играют на стадионе «Estadi Montilivi» в Жироне. Встреча началась в 15:00 по киевскому времени.
После пяти туров подопечные Мичела набрали один балл и занимают последнее (20-е) место в турнирной таблице с разницей мячей 2:11. «Леванте» разместился на 18-й позиции, в активе клуба один пункт.
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Вингер каталонского клуба Виктор Цыганков не попал в заявку из-за повреждения.
Украинский голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных, а форвард Владислав Ванат выйдет на поле с первых минут.
Стартовые составы Жироны и Леванте на матч испанской Ла Лиги:
