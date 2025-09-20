Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Травма Цыганкова, где Ванат? Известны стартовые составы Жироны и Леванте
Испания
20 сентября 2025, 13:49 |
1209
0

Травма Цыганкова, где Ванат? Известны стартовые составы Жироны и Леванте

Поединок пятого тура испанской Ла Лиги состоится 20 сентября в 15:00 по киевскому времени

20 сентября 2025, 13:49 |
1209
0
Травма Цыганкова, где Ванат? Известны стартовые составы Жироны и Леванте
ФК Жирона

В субботу, 20 сентября, проходит матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте».

Команды играют на стадионе «Estadi Montilivi» в Жироне. Встреча началась в 15:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После пяти туров подопечные Мичела набрали один балл и занимают последнее (20-е) место в турнирной таблице с разницей мячей 2:11. «Леванте» разместился на 18-й позиции, в активе клуба один пункт.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Вингер каталонского клуба Виктор Цыганков не попал в заявку из-за повреждения.

Украинский голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных, а форвард Владислав Ванат выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы Жироны и Леванте на матч испанской Ла Лиги:

По теме:
Жирона – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Когда играют Реал и Барселона? Прогнозы на 5-й тур Ла Лиги 2025/26
Реал Мадрид – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Леванте Владислав Ванат Виктор Цыганков Владислав Крапивцов стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Теннис | 19 сентября 2025, 16:43 80
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини

Элина в трех сетах уступила Жасмин во второй игре противостояния КБДК

Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Футбол | 19 сентября 2025, 19:11 1
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение

Виталий Бойко рассказал интересную историю из периода детско-юношеского футбола

Первая лига, 7-й тур. Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец
Футбол | 20.09.2025, 14:34
Первая лига, 7-й тур. Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец
Первая лига, 7-й тур. Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Футбол | 19.09.2025, 15:32
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов
Футбол | 20.09.2025, 07:32
Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов
Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 3
Футбол
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
18.09.2025, 12:34
Другие виды
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 6
Бокс
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
19.09.2025, 01:25 3
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
18.09.2025, 11:55 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем