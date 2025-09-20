Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера разнес Довбика: «Большое разочарование»
Италия
20 сентября 2025, 11:12 |
618
0

Легенда Шахтера разнес Довбика: «Большое разочарование»

Александр Сопко раскритиковал Артема Довбика за неудачный старт сезона

20 сентября 2025, 11:12 |
618
0
Легенда Шахтера разнес Довбика: «Большое разочарование»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший игрок Шахтера Александр Сопко раскритиковал Артема Довбика за неудачный старт сезона. Александр рассказал, как это отразилось на национальной сборной Украины.

Довбик сейчас в такой форме, что в печати очень большое разочарование. В игре с Францией было видно, что это не тот Довбик, который был в Жироне и даже в Днепре-1.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).

По теме:
Удинезе – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Экс-игрок клуба Серии А: «Довбик идеально подходит Гасперини»
Дубль Белотти. Кальяри переиграл Лечче и вошел в топ-5 Серии A
Александр Сопко Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Footboom
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Футбол | 19 сентября 2025, 19:11 1
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение

Виталий Бойко рассказал интересную историю из периода детско-юношеского футбола

ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 19 сентября 2025, 18:40 5
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026

Без изменений – нейтральный статус

Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Футбол | 19.09.2025, 15:32
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Экс-тренер Шахтера выступил с заявлением по Мудрику: «Ему испортили имя»
Футбол | 20.09.2025, 08:59
Экс-тренер Шахтера выступил с заявлением по Мудрику: «Ему испортили имя»
Экс-тренер Шахтера выступил с заявлением по Мудрику: «Ему испортили имя»
Полесье – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 20.09.2025, 11:00
Полесье – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
18.09.2025, 11:55 10
Футбол
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
18.09.2025, 12:34
Другие виды
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 3
Футбол
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 63
Футбол
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 28
Волейбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем