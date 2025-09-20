Легенда Шахтера разнес Довбика: «Большое разочарование»

Бывший игрок Шахтера Александр Сопко раскритиковал Артема Довбика за неудачный старт сезона. Александр рассказал, как это отразилось на национальной сборной Украины.

Довбик сейчас в такой форме, что в печати очень большое разочарование. В игре с Францией было видно, что это не тот Довбик, который был в Жироне и даже в Днепре-1.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).