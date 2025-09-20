Легенда Шахтера разнес Довбика: «Большое разочарование»
Александр Сопко раскритиковал Артема Довбика за неудачный старт сезона
Бывший игрок Шахтера Александр Сопко раскритиковал Артема Довбика за неудачный старт сезона. Александр рассказал, как это отразилось на национальной сборной Украины.
Довбик сейчас в такой форме, что в печати очень большое разочарование. В игре с Францией было видно, что это не тот Довбик, который был в Жироне и даже в Днепре-1.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).
