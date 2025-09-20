ДЕКУ: «Барселоне нужен был такой игрок, как он»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о пожилых новичках каталонского клуба. Менеджер поражен трансферной кампанией «сине-гранатовых».

Наши подписания этим летом? Подписание Жоана Гарсии произошло в результате травм Тер Штегена в прошлом сезоне, хотя он не был приоритетом.

Что касается Рэшфорда, нам нужен был такой игрок, как он, способный играть на флангах и штрафной. Мы подписали Руни Барджи, потому что он молодой талант, за которым мы следим уже некоторое время.

Мы также взяли на предсезонку большое количество молодых игроков, и считаем, что двое или трое из них могут проявить себя в первом составе, – сказал Деку.

Ранее сообщалось, что Барселона нацелилась на двух футболистов Баварии.