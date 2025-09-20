Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕКУ: «Барселоне нужен был такой игрок, как он»
Испания
20 сентября 2025, 09:18 | Обновлено 20 сентября 2025, 10:21
628
0

ДЕКУ: «Барселоне нужен был такой игрок, как он»

Спортивный директор каталонцев рассказал о трансферах

20 сентября 2025, 09:18 | Обновлено 20 сентября 2025, 10:21
628
0
ДЕКУ: «Барселоне нужен был такой игрок, как он»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о пожилых новичках каталонского клуба. Менеджер поражен трансферной кампанией «сине-гранатовых».

Наши подписания этим летом? Подписание Жоана Гарсии произошло в результате травм Тер Штегена в прошлом сезоне, хотя он не был приоритетом.

Что касается Рэшфорда, нам нужен был такой игрок, как он, способный играть на флангах и штрафной. Мы подписали Руни Барджи, потому что он молодой талант, за которым мы следим уже некоторое время.

Мы также взяли на предсезонку большое количество молодых игроков, и считаем, что двое или трое из них могут проявить себя в первом составе, – сказал Деку.

Ранее сообщалось, что Барселона нацелилась на двух футболистов Баварии.

По теме:
Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов
ВИДЕО. Легенда Барселоны неожиданно надел футболку другого клуба
ФОТО. Как футболист Барселоны шокировал своих соседей в 7 утра
Деку Барселона Жоан Гарсия трансферы трансферы Ла Лиги Марк-Андре тер Штеген Маркус Рэшфорд Руни Барджи
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 20 сентября 2025, 10:05 0
Жирона – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 20 сентября и начнептся в 15:00 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 19 сентября 2025, 18:40 5
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026

Без изменений – нейтральный статус

ФОТО. Футболист Динамо сделал роскошный подарок дочери легенды киевлян
Футбол | 20.09.2025, 03:37
ФОТО. Футболист Динамо сделал роскошный подарок дочери легенды киевлян
ФОТО. Футболист Динамо сделал роскошный подарок дочери легенды киевлян
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
Футбол | 19.09.2025, 10:28
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 20.09.2025, 06:50
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 7
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 28
Волейбол
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 34
Футбол
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
18.09.2025, 12:34
Другие виды
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем