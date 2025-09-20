Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как звездных игроков мотивируют на победы в Саудовской Аравии
Другие новости
20 сентября 2025, 03:02 |
65
0

ВИДЕО. Как звездных игроков мотивируют на победы в Саудовской Аравии

Экс-защитника Милана Тео Эрнандеса мотивировали Rolex перед дерби с Аль-Ахли

20 сентября 2025, 03:02 |
65
0
ВИДЕО. Как звездных игроков мотивируют на победы в Саудовской Аравии
X. Тео Эрнандес

Французский футболист Тео Эрнандес, который этим летом за 25 млн евро перешел из «Милана» в «Аль-Хилаль», уже ощущает давление местной публики.

Болельщики ждут побед, ведь за новый клуб он провел всего два матча.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

19 сентября – большое дерби с «Аль-Ахли». Именно к этому поединку популярный саудовский журналист Ибрагим Аль-Фарьян решил добавить интриги. Он публично пообещал Эрнандесу дорогие часы Rolex в случае победы «Аль-Хилаля».

Но у вызова есть и обратная сторона. Если команда проиграет, журналист заберет у Тео клубный шарф с логотипом, который сам же ему подарил.

По теме:
ФОТО. Футболист Динамо сделал роскошный подарок дочери легенды киевлян
ДЕВУШКА ДНЯ. Мирослава Монтемайор – новая звезда Лиги чемпионов
ВИДЕО. Легенда Барселоны неожиданно надел футболку другого клуба
видео Тео Эрнандес lifestyle чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахли Джидда Аль-Хиляль Милан
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
Футбол | 19 сентября 2025, 20:40 150
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»

Бывший форвард и экс-скаут Динамо дал откровенное интервью

Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Теннис | 19 сентября 2025, 11:00 9
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК

Полуфинальное матчевое противостояние чемпионата мира по теннису состоится 19 сентября

Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Футбол | 19.09.2025, 15:32
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 19.09.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
Моуринью хочет к Трубину и Судакову купить в Бенфику футболиста Реала
Футбол | 20.09.2025, 01:34
Моуринью хочет к Трубину и Судакову купить в Бенфику футболиста Реала
Моуринью хочет к Трубину и Судакову купить в Бенфику футболиста Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
18.09.2025, 14:41 7
Другие виды
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 63
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 27
Волейбол
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
18.09.2025, 11:55 10
Футбол
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем