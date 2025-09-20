ВИДЕО. Как звездных игроков мотивируют на победы в Саудовской Аравии
Экс-защитника Милана Тео Эрнандеса мотивировали Rolex перед дерби с Аль-Ахли
Французский футболист Тео Эрнандес, который этим летом за 25 млн евро перешел из «Милана» в «Аль-Хилаль», уже ощущает давление местной публики.
Болельщики ждут побед, ведь за новый клуб он провел всего два матча.
19 сентября – большое дерби с «Аль-Ахли». Именно к этому поединку популярный саудовский журналист Ибрагим Аль-Фарьян решил добавить интриги. Он публично пообещал Эрнандесу дорогие часы Rolex в случае победы «Аль-Хилаля».
Но у вызова есть и обратная сторона. Если команда проиграет, журналист заберет у Тео клубный шарф с логотипом, который сам же ему подарил.
O “Rei dos flashes”, personagem folclórico do futebol saudita, disse a Théo Hernandez na zona mista:— Central do Arabão (@centraldoarabao) September 17, 2025
🗣️ “Se ganharmos do Al Ahli na sexta, vou te dar este relógio azul. Mas, se perdermos, cê me devolve o cachecol.”
🗣️ Théo: “De acordo”
KKKKKKKKKKK 🤣
pic.twitter.com/zepdra2lKa
