Спасут Аморима? Звезды МЮ имеют шанс сыграть против Челси
Мейсон Маунт и Кунья восстановились от повреждений
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим рассказал о ситуации с травмированными игроками перед матчем 5-го тура АПЛ против Челси.
«Далот недоступен. Мейсон (Маунт – прим.) и Кунья в составе. Лисандро (Мартинес – прим.) до сих пор недоступен», – сказал Аморим.
Матч Манчестер Юнайтед – Челси состоится в субботу, 20 сентября. Старт встречи на Олд Трафорд запланирован на 19:30 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне АПЛ «красные дьяволы» занимают 14 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 4 зачетных пункта после 4 сыгранных матчей.
