Легионер отказался переходить в денежный клуб УПЛ. Выбрал клуб в рф

Ямайский вингер Реналдо Сефас мог перебраться летом в Металлист 1925, но поехал «на болота». Об этом пишет один из известных украинских telegram-каналов.

По информации источника, то время игрок был в статусе свободного агента, велись разговоры о переходе, но в конце концов до соглашения не дошло.

В итоге футболист получил предложение от клуба из России – Пари Нижний Новгород. Ямайский игрок без долгих раздумий согласился переехать в болотное государство.

В нынешнем сезоне Металлист 1925 занимает пятое место турнирной таблицы УПЛ. Подопечные Младена Бартуловича имея 8 зачетных баллов после 5 сыгранных матчей.