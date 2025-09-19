Фоден повторил личное достижение в Лиге чемпионов. Статистика англичанина
Фил снова продемонстрировал высокий показатель xA в матче еврокубка
Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден в матче против «Наполи» продемонстрировал показатель xA (ожидаемых ассистов) 1,39, повторив свой собственный рекорд Лиги чемпионов.
18 сентября состоялась игра 1-го тура ЛЧ между командами «Манчестер Сити» и «Наполи». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Фоден отметился результативной передачей.
С сезона 2022/23 только дважды в соревновании показатель xA превышал 1,35, и оба случая принадлежат Филу.
Первый такой результат англичанин продемонстрировал в поединке против «Црвена Звезда» (19 сентября 2023) – также 1,39.
Всего в Лиге чемпионов английский нападающий провел 62 матча, забил 18 голов и отдал 14 ассистов.
📮 | (Un)expectedly, Foden— Sofascore Football (@SofascoreINT) September 18, 2025
Since the start of 2022/23, there have been only two occasions in which a player recorded more than 1.35 xA in a single #UCL match:
• Phil Foden (1.39 xA v Crvena zvezda on 19 Sep 2023)
• Phil Foden (1.39 xA v Napoli on 18 Sep 2025) 🆕
Starting to… pic.twitter.com/jqfF4E3EHZ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб сообщил, что не намерен комментировать отдельные высказывания экс-футболиста
Александр принял участие в благотворительном футбольном матче