Фоден повторил личное достижение в Лиге чемпионов. Статистика англичанина

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден в матче против «Наполи» продемонстрировал показатель xA (ожидаемых ассистов) 1,39, повторив свой собственный рекорд Лиги чемпионов.

18 сентября состоялась игра 1-го тура ЛЧ между командами «Манчестер Сити» и «Наполи». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Фоден отметился результативной передачей.

С сезона 2022/23 только дважды в соревновании показатель xA превышал 1,35, и оба случая принадлежат Филу.

Первый такой результат англичанин продемонстрировал в поединке против «Црвена Звезда» (19 сентября 2023) – также 1,39.

Всего в Лиге чемпионов английский нападающий провел 62 матча, забил 18 голов и отдал 14 ассистов.