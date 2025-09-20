Ротань назвал игрока, который должен выиграть Золотой мяч вместо Дембеле

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань рассказал, кто, по его мнению, должен выиграть Золотой мяч 2025.

Украинский специалист отметил вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 55 матчей на клубном уровне, отличившись 18 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после сумасшедшего камбэка в матче Суперкубка УЕФА «ПСЖ» – «Тоттенхэм» (2:2, пен. 4:3). Лидером списка остался Усман Дембеле.