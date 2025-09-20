Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань назвал игрока, который должен выиграть Золотой мяч вместо Дембеле
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 20:28 |
671
0

Ротань назвал игрока, который должен выиграть Золотой мяч вместо Дембеле

Тренер «Полесья» выбрал Ламина Ямаля

20 сентября 2025, 20:28 |
671
0
Ротань назвал игрока, который должен выиграть Золотой мяч вместо Дембеле
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань рассказал, кто, по его мнению, должен выиграть Золотой мяч 2025.

Украинский специалист отметил вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 55 матчей на клубном уровне, отличившись 18 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после сумасшедшего камбэка в матче Суперкубка УЕФА «ПСЖ» – «Тоттенхэм» (2:2, пен. 4:3). Лидером списка остался Усман Дембеле.

По теме:
МИЧЕЛ: «Жирона – худшая команда Ла Лиги, а я – худший тренер»
Василий КОБИН: «Черноморец дождался нашей ошибки»
Владимир КОВАЛЮК: «Во втором тайме я не узнал свою команду»
Золотой мяч чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ламин Ямаль Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Руслан Ротань Полесье Житомир
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо стал лучшим защитником мира по выигранным единоборствам
Футбол | 20 сентября 2025, 13:22 6
Игрок Динамо стал лучшим защитником мира по выигранным единоборствам
Игрок Динамо стал лучшим защитником мира по выигранным единоборствам

Тарас Михавко занял первое место в рейтинге Международного центра спортивных исследований

В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Футбол | 20 сентября 2025, 07:32 42
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо

С Владислава сняли автогол

Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Другие виды | 20.09.2025, 00:22
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
Футбол | 20.09.2025, 04:40
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
Андердог не выстоял в Житомире. Полесье уверенно обыграло Кудровку
Футбол | 20.09.2025, 19:50
Андердог не выстоял в Житомире. Полесье уверенно обыграло Кудровку
Андердог не выстоял в Житомире. Полесье уверенно обыграло Кудровку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 7
Бокс
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 3
Футбол
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 2
Футбол
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем