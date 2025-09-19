Безумный старт ЛЧ 25/26: самый результативный первый тур в истории турнира

18 сентября состоялись последние матчи первого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

В этом стартовом туре было забито 67 голов в 18 матчах, что сделало его самым результативным первым туром в истории соревнования. Предыдущий рекорд держался 25 лет и принадлежал сезону 2001/02, когда команды-участницы отметились 63 забитыми мячами в 16 встречах.

Самый результативный матч тура состоялся между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд, где команды забили на двоих 8 голов (4:4).

Кроме этого случая, 67 голов в одном туре Лиги чемпионов было забито только один раз в истории – в пятом туре сезона 2024/25, когда был введен нынешний формат соревнования (этап лиги).