Безумный старт ЛЧ 25/26: самый результативный первый тур в истории турнира

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
19 сентября 2025, 17:44 | Обновлено 19 сентября 2025, 17:53
В 18 матчах было забито 67 голов, а самый результативный поединок провели «Ювентус» и «Боруссия» Д

Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоялись последние матчи первого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

В этом стартовом туре было забито 67 голов в 18 матчах, что сделало его самым результативным первым туром в истории соревнования. Предыдущий рекорд держался 25 лет и принадлежал сезону 2001/02, когда команды-участницы отметились 63 забитыми мячами в 16 встречах.

Самый результативный матч тура состоялся между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд, где команды забили на двоих 8 голов (4:4).

Кроме этого случая, 67 голов в одном туре Лиги чемпионов было забито только один раз в истории – в пятом туре сезона 2024/25, когда был введен нынешний формат соревнования (этап лиги).

По теме:
Обнародована символическая сборная недели Лиги чемпионов
Решфорд сравнялся с легендарным бразильцем по голам в Лиге чемпионов
Маркус Рэшфорд стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов
Лига чемпионов статистика рекорд Ювентус Боруссия Дортмунд
