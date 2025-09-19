Безумный старт ЛЧ 25/26: самый результативный первый тур в истории турнира
В 18 матчах было забито 67 голов, а самый результативный поединок провели «Ювентус» и «Боруссия» Д
18 сентября состоялись последние матчи первого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.
В этом стартовом туре было забито 67 голов в 18 матчах, что сделало его самым результативным первым туром в истории соревнования. Предыдущий рекорд держался 25 лет и принадлежал сезону 2001/02, когда команды-участницы отметились 63 забитыми мячами в 16 встречах.
Самый результативный матч тура состоялся между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд, где команды забили на двоих 8 голов (4:4).
Кроме этого случая, 67 голов в одном туре Лиги чемпионов было забито только один раз в истории – в пятом туре сезона 2024/25, когда был введен нынешний формат соревнования (этап лиги).
67 - There were 67 goals in 18 games on MD1 of this season's UEFA Champions League - the most ever in the opening round of games in any season in the competition, surpassing the 63 scored in 2000-01. Gluttony. pic.twitter.com/eOcCqyiRkp— OptaJoe (@OptaJoe) September 18, 2025
