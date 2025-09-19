Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эрен АЙДИН: «Встреча с Тураном во Львове была для меня особым моментом»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 17:46
Эрен АЙДИН: «Встреча с Тураном во Львове была для меня особым моментом»

Новичок «Вереса» рассказал о том, как его приняли в украинском футболе

Эрен АЙДИН: «Встреча с Тураном во Львове была для меня особым моментом»
ФК Верес

Первый турецкий легионер ровенского «Вереса» Ерен Айдин в эксклюзивном интервью рассказал о своем детстве, периоде в Галатасарае, конкуренции в топ-клубах, а также о переезде в Украину.

– Когда я был ребенком – всегда ходил на матчи с отцом.
Именно оттуда у меня появилась любовь к футболу. Также в детстве я играл в футбол во дворе. Начав заниматься футболом в Карталспоре. Уже потом был Галатасарай.

– Что запомнилось из твоего периода в Галатасарае?

– Больше всего запомнилось то, что мне доверяли. Благодаря тренеру, который действительно мне поверил. Думаю, это был один из самых важных факторов моего прогресса. Еще один незабываемый момент в Галатасарае – это минуты, которые я провел с первой командой. К примеру, в матче против Азалика. Сейчас я просто хочу стать еще лучше. Конкуренция в Турции, конечно, очень высока. Появились многие очень талантливые игроки. Таких как Арда Гюллер, Кенан Йилдиз, Ахметджан Каплан, Эмин Байрам.

– Ты тренировался с основной командой Галатасарая. По-твоему, почему так сложно молодому футболисту заиграть в таком топовом клубе?

– Конечно, сыграть в Галатасарае очень сложно. Это невероятно трудно, потому что клуб покупает топовых игроков за большие деньги. Сколько бы ты ни работал, все равно очень тяжело.

– Арда Туран – это известное имя в турецком и даже мировом футболе. Он, как и ты, питомец Галатасарая. Недавно виделись с ним во Львове. О чем общались?

– На мой взгляд, с точки зрения развития карьеры, Арда Туран – лучший игрок в истории турецкого футбола. Он пригласил нас во Львов и мы могли провести час вместе. Он рассказывал, насколько сильна украинская лига, насколько сложна и сколько нужно работать. Также отмечал важность минимизации потерь мяча. Я думаю, что приход Арди Турана сюда – очень важно для украинского футбола.
Он – большое имя и, думаю, это придаст еще большей ценности украинской лиге.

– Ты универсальный футболист. Можешь действовать как на левом фланге атаки, так и на правом, и в центре. На какой позиции тебе наиболее комфортно играть?

– Для меня позиция на поле не имеет большого значения. Я готов играть там, где меня поставит тренер. Конечно, каждый игрок имеет свою любимую позицию, на которой чувствуется лучше всего. Для меня это роль мобильного нападающего – много двигающегося. Но что скажет тренер – то я ей буду делать. Особенно для меня это не имеет большого значения.

– Ты впервые играешь за пределами Турции. Насколько трудно было решиться на такой шаг и переехать в Украину?

– Да, это мой первый опыт игры вне Турции. Конечно, немного сложно, но в команде очень теплая атмосфера. Меня приняли очень хорошо. Честно говоря, у меня не было никаких серьезных проблем. И я думаю, что быстро адаптировался. Что меня удивило – это те, что в Турции водители редко останавливаются перед пешеходным переходом, а тут как только я ступаю на зебру – все машины сразу останавливаются. Также город очень красивый, спокойный, имеет приятную атмосферу, люди уважают друг друга. Это меня очень приятно поразило.

– Какие впечатления от работы в новой команде?

– Если говорить о разнице между Турцией и здешним футболом, то тренировки невероятно интенсивны. Я заметил это еще в первом матче. На поле много единоборств, много физической борьбы. Честно говоря, это для меня будет достаточно тяжело. Прошла всего неделя с начала тренировок, но я уже чувствую, насколько все сложно. Тренировки очень трудны, много работы над физикой. Но я верю, что смогу это одолеть. Турецкий футбол больше ориентируется на ремни и тактику. А здесь больше преобладают физика, быстрота и менталитет. По моему мнению, это основные отличия.

Верес Ровно Арда Туран чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Сильченко
