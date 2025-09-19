Прогноз не оправдался. Тренер Жироны рассказал о ситуации Цыганкова

Наставник Жироны Мичел неделю назад говорил, что ожидает возвращения Виктора Цыганкова на поле уже в следующем туре, однако украинец снова не готов играть.

Цыганков, который не помог сборной Украины из-за проблем с ногой и пропустил прошлый матч чемпионата, не выйдет на субботнюю игру Ла Лиги против Леванте.

«Цыганков и Лемар сыграть не смогут. У Виктора небольшие проблемы с ногой, есть растяжение, которое мешает ему бегать», – сказал Мичел.

В Жироне сейчас выступают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.