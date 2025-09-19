Мбаппе vs Роналду: какие цифры они имели при достижении 50 голов за Реал?

Недавно Килиан Мбаппе достиг отметки в 50 голов в составе мадридского «Реала». Интересно сравнить нынешнюю статистику французского нападающего и легенды клуба Криштиану Роналду на момент, когда он отличился 50 забитыми мячами за «сливочных».

Оба игрока достигли этой отметки в возрасте 26 лет. Роналду понадобилось для этого 54 матча, Килиану – на 10 больше (64). По количеству ассистов также превосходит Криштиану (15 против 6).

Если учитывать общую статистику на клубном уровне, то на момент достижения 50 голов в составе «сливочных» Килиан провел 432 матча, а Роналду – 377. По результативным действиям француз без шансов превзошел португальца – 465 против 261.

Сейчас Мбаппе оценивается порталом Transfermarkt в 180 млн евро. Роналду в сезоне 2010/11 стоил 90 млн евро.