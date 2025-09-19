Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мбаппе vs Роналду: какие цифры они имели при достижении 50 голов за Реал?
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 16:26
Мбаппе vs Роналду: какие цифры они имели при достижении 50 голов за Реал?

Оба игрока достигли этой отметки в 26 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Недавно Килиан Мбаппе достиг отметки в 50 голов в составе мадридского «Реала». Интересно сравнить нынешнюю статистику французского нападающего и легенды клуба Криштиану Роналду на момент, когда он отличился 50 забитыми мячами за «сливочных».

Оба игрока достигли этой отметки в возрасте 26 лет. Роналду понадобилось для этого 54 матча, Килиану – на 10 больше (64). По количеству ассистов также превосходит Криштиану (15 против 6).

Если учитывать общую статистику на клубном уровне, то на момент достижения 50 голов в составе «сливочных» Килиан провел 432 матча, а Роналду – 377. По результативным действиям француз без шансов превзошел португальца – 465 против 261.

Сейчас Мбаппе оценивается порталом Transfermarkt в 180 млн евро. Роналду в сезоне 2010/11 стоил 90 млн евро.

Лига чемпионов Реал Мадрид статистика Килиан Мбаппе Криштиану Роналду Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Iurii Lukianov
ну до Реала Кріш все ж не був виділеним форвардом на відміну від Мбаппе
+3
dimagi
Как можно сравнивать Донателло с легендой футбола?
0
