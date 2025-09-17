Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Килиан Мбаппе забил свой юбилейный гол за Реал
17 сентября 2025, 01:41
Килиан Мбаппе забил свой юбилейный гол за Реал

Французский форвард продолжает обновлять свои бомбардирские рекорды

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче первого тура Лиги чемпионов Реал дома победил Марсель со счетом 2:1.

Килиан Мбаппе отличился дублем в этом матче. Второй гол стал для француза юбилейным, 50-м за Реал. Для этого нападающему понадобилось 64 игры.

Килиан Мбаппе забил уже 57 голов в Лиге чемпионов. По этому показателю он теперь делит 6-е место с Томасом Мюллером (также 57 голов).

Французские игроки с наибольшим количеством забитых мячей за европейский клуб в турнирах ФИФА и УЕФА:

  • 96 – Карим Бензема
  • 60 – Килиан Мбаппе
  • 59 – Тьерри Анри

Игроки с наибольшим количеством голов против Марселя во всех турнирах в XXI веке:

  • 12 – Килиан Мбаппе
  • 11 – Златан Ибрагимович
  • 11 – Бафетемби Гомис
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
