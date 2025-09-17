Килиан Мбаппе забил свой юбилейный гол за Реал
Французский форвард продолжает обновлять свои бомбардирские рекорды
В матче первого тура Лиги чемпионов Реал дома победил Марсель со счетом 2:1.
Килиан Мбаппе отличился дублем в этом матче. Второй гол стал для француза юбилейным, 50-м за Реал. Для этого нападающему понадобилось 64 игры.
Килиан Мбаппе забил уже 57 голов в Лиге чемпионов. По этому показателю он теперь делит 6-е место с Томасом Мюллером (также 57 голов).
Французские игроки с наибольшим количеством забитых мячей за европейский клуб в турнирах ФИФА и УЕФА:
- 96 – Карим Бензема
- 60 – Килиан Мбаппе
- 59 – Тьерри Анри
Игроки с наибольшим количеством голов против Марселя во всех турнирах в XXI веке:
- 12 – Килиан Мбаппе
- 11 – Златан Ибрагимович
- 11 – Бафетемби Гомис
It's another for Kylian Mbappe! ✨— Match of the Day (@BBCMOTD) September 16, 2025
50 goals for Real Madrid in just 64 games 😮💨 pic.twitter.com/28sAKb48Tr
