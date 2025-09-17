Килиан Мбаппе забил свой юбилейный гол за Реал

В матче первого тура Лиги чемпионов Реал дома победил Марсель со счетом 2:1.

Килиан Мбаппе отличился дублем в этом матче. Второй гол стал для француза юбилейным, 50-м за Реал. Для этого нападающему понадобилось 64 игры.

Килиан Мбаппе забил уже 57 голов в Лиге чемпионов. По этому показателю он теперь делит 6-е место с Томасом Мюллером (также 57 голов).

Французские игроки с наибольшим количеством забитых мячей за европейский клуб в турнирах ФИФА и УЕФА:

96 – Карим Бензема

60 – Килиан Мбаппе

59 – Тьерри Анри

Игроки с наибольшим количеством голов против Марселя во всех турнирах в XXI веке:

12 – Килиан Мбаппе

11 – Златан Ибрагимович

11 – Бафетемби Гомис