Максим ЧЕХ: «Матч с Карпатами вызывает особые эмоции»

Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 17:14 | Обновлено 19 сентября 2025, 17:21
Футболист «Оболони» поделился ожиданиями от матча со львовским клубом

ФК Оболонь. Максим Чех

В поединке пятого тура УПЛ «Оболонь» сыграла вничью с «Динамо». Следующим соперником «Оболони» станут «Карпаты». Игрок «Оболони» Максим Чех рассказал о поединке с чемпионом Украины и поделился ожиданиями от матча с «Карпатами».

– Максим, вы провели весь матч против киевского «Динамо». Насколько тяжелым оказался поединок физически и психологически?

– Действительно, физически было тяжело, потому что «Динамо» – хорошая команда, очень хорошо подготовлена. Они еще и играли в еврокубках, потому мы понимали уровень соперника. Но психологически мы ждали своего момента, знали, что он у нас будет. И в итоге на хороших эмоциях закончили этот матч.

– Какие моменты этой игры вы считаете ключевыми и что, по вашему мнению, удалось команде лучше?

– Ключевые моменты – это то, что мы играли до конца и верили в себя и в команду. Именно благодаря этому я считаю, что мы получили положительный результат для нас.

– Вы хорошо знаете львовские «Карпаты», ведь выступали там раньше. Как оцениваете их нынешнюю команду и какие эмоции вызывает предстоящая встреча с ними?

– Да, я хорошо знаю многих игроков «Карпат», ведь мы вместе играли в Первой лиге и боролись за выход в высший дивизион. Этот матч вызывает особые эмоции. Я жду этой игры, и вся команда тоже ждет, ведь она очень важна для нас. Мы с хорошими эмоциями готовимся к сопернику.

Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
