Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 16:04 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Верес

Поединок шестого тура Премьер-лиги состоится 20 сентября в 15:30 по киевскому времени

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Верес
ФК Верес Ровно

В субботу, 20 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Колос» из Ковалевки и ровенский «Верес».

Команды сыграют на стадионе «Колос». Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После пяти туров «Колос» набрал 13 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Вереса» шесть очков, клуб разместился на десятой позиции.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Верес Ровно Колос - Верес где смотреть
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
