Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Верес
Поединок шестого тура Премьер-лиги состоится 20 сентября в 15:30 по киевскому времени
В субботу, 20 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Колос» из Ковалевки и ровенский «Верес».
Команды сыграют на стадионе «Колос». Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После пяти туров «Колос» набрал 13 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Вереса» шесть очков, клуб разместился на десятой позиции.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
