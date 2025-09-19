Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Колос – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Колос Ковалевка
20.09.2025 15:30 - : -
Верес
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 16:07
138
0

Колос – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч шестого тура Украинской Премьер-лиги состоится 20 сентября в 15:30 по киевскому времени

19 сентября 2025, 16:07 |
138
0
Колос – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос Ковалевка

В субботу, 20 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Колос» из Ковалевки и ровенский «Верес».

Команды сыграют на стадионе «Колос». Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После пяти туров «Колос» набрал 13 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Вереса» шесть очков, клуб разместился на десятой позиции.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Колос – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Максим ЧЕХ: «Матч с Карпатами вызывает особые эмоции»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Верес
Итоги Q1 женского Кубка Европы. Колос вылетел, зато в Q2 сыграет Ворскла
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Верес Ровно Колос - Верес смотреть онлайн
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
