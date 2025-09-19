Дэвид МОЙЕС: «Миколенко? Есть прогресс, но в команде много проблем»

В субботу, 20 сентября, состоится матч пятого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лидер чемпионата «Ливерпуль» и «Эвертон».

Перед этим противостоянием главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес ответил на вопросы журналистов, в том числе и сообщил новости о травмированных игроках:

О травмах: «Миколенко? В его ситуации есть прогресс, но в команде много проблем на других позициях. Он может выйти на поле против «Ливерпуля», посмотрим ближе к матчу».

О дерби с Ливерпулем: «Думаю, я бы солгал, если бы ответил, что мне нравится это дерби. Мне кажется, гораздо проще играть, когда у тебя команда с более сильным составом, чем наша.

Мы должны поехать туда, быть конкурентоспособными и показать свою игру. Мы видим признаки прогресса и надеемся, что сможем продемонстрировать его в ближайшем противостоянии».

О предыдущих матчах против Ливерпуля: «Для меня лично это всегда была невероятно сложная игра, потому что нам всегда противостояли действительно сильные команды из Ливерпуля, в составе которых на протяжении многих лет были великолепные игроки, и это очень усложняло нам задачу.

Но мы всегда были конкурентоспособны, это не изменится, мы всегда будем делать все возможное, чтобы попытаться одержать победу».