Защитник сборной Украины столкнулся с проблемами в чемпионате Англии

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко продолжает восстанавливаться после травмы – на данный момент неизвестно, когда 26-летний футболист сможет вернуться на поле.

По информации британского журналиста Дэйва Окопа, украинский игрок точно не сможет помочь «ирискам» в ближайшем поединке Премьер-лиги против «Ливерпуля», который состоится 20 сентября.

Миколенко получил травму еще 9 августа во время товарищеского матча против итальянской «Ромы» (0:1). После этого защитник пропустил два поединка, вернулся на поле и сыграл в Кубке лиги (против «Менсфилда») и чемпионате (с «Вулверхэмптоном») и даже поехал в рассположение сборной Украины во время международной паузы.

В лагере «сине-желтой» команды игрок снова почувствовал дискомфорт и был вынужден вернуться в английский клуб. Медицинский штаб «Эвертона» надеялся, что Миколенко сыграет против «Астон Виллы» (13 сентября) и «Ливерпуля» (20 сентября), однако Виталий продолжает бороться с травмами.

Главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес ранее признался, что не имеет никакой информации о повреждении украинского футболиста и «понятия не имеет, когда Виталий вернется на поле».