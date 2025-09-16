Защитник сборной Украины продолжает испытывать проблемы со здоровьем

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко продолжает испытывать проблемы со здоровьем, поэтому его возвращение в строй откладывается. Об этом сообщил наставник «ирисок» Дэвид Мойес.

26-летний футболист впервые получил повреждение 9 августа во время товарищеского матча против итальянской «Ромы» и был вынужден покинуть поле на 11-й минуте. После этого украинец пропустил два матча, однако сыграл в Кубке английской лиги против «Менсфилда» и чемпионате с «Вулверхэмптоном».

В начале сентября Миколенко получил вызов в сборную Украины, однако из-за травмы вернулся в Англию и не смог помочь национальной команде в отборе на ЧМ-2026.

Медицинский штаб «Эвертона» надеялся, что Виталий сыграет против «Астон Виллы» 13 сентября, однако защитник снова не попал в заявку команды. Через неделю, 20 сентября, подопечные Мойеса выйдут на поле против лидера чемпионата – «Ливерпуля».

Наставник «ирисок» сообщил, что Миколенко пропустит и этот поединок. По словам тренера, он «понятия не имеет, когда украинец сможет восстановиться после травмы».