ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ продлил контракт с тренером после 4 поражений подряд

Английский «Вулверхэмптон» официально объявил о продлении контракта с португальским главным тренером команды Витором Перейрой.

Отмечается, что новое соглашение специалиста рассчитано на 3 последующих года.

Сезон АПЛ 2024/25 «Вулверхэмптон» под руководством Витора Перейры завершил на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 42 очка в 38 матчах чемпионата Англии.

В новой кампании клуб проиграл все 4 поединка, что делает решение продлить контракт с тренером немного необычным.