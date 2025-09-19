Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ продлил контракт с тренером после 4 поражений подряд
Англия
19 сентября 2025, 12:27 | Обновлено 19 сентября 2025, 12:28
244
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ продлил контракт с тренером после 4 поражений подряд

«Вулверхэмптон» доверяет Витору Перейре

19 сентября 2025, 12:27 | Обновлено 19 сентября 2025, 12:28
244
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ продлил контракт с тренером после 4 поражений подряд
ФК Вулверхэмптон. Витор Перейра

Английский «Вулверхэмптон» официально объявил о продлении контракта с португальским главным тренером команды Витором Перейрой.

Отмечается, что новое соглашение специалиста рассчитано на 3 последующих года.

Сезон АПЛ 2024/25 «Вулверхэмптон» под руководством Витора Перейры завершил на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 42 очка в 38 матчах чемпионата Англии.

В новой кампании клуб проиграл все 4 поединка, что делает решение продлить контракт с тренером немного необычным.

По теме:
Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Второй в АПЛ. Ярмолюк демонстрирует безумную статистику на старте сезона
Бывший игрок Ман Юнайтед прошел обучение на спортивного директора
Витор Перейра продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вулверхэмптон
Дмитрий Вус Источник: ФК Вулверхэмптон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Бокс | 19 сентября 2025, 07:12 2
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»

Латвиец – о возможном бое Усик – Опетая

Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Футбол | 19 сентября 2025, 08:30 1
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину

Артур Рудько вляпался в скандал

«Судья должен был дать доиграть». Игрок Оболони – о ничейном матче с Динамо
Футбол | 19.09.2025, 08:10
«Судья должен был дать доиграть». Игрок Оболони – о ничейном матче с Динамо
«Судья должен был дать доиграть». Игрок Оболони – о ничейном матче с Динамо
Реал остался без важного игрока из-за дисквалификации. Клуб пойдет в суд
Футбол | 19.09.2025, 12:23
Реал остался без важного игрока из-за дисквалификации. Клуб пойдет в суд
Реал остался без важного игрока из-за дисквалификации. Клуб пойдет в суд
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18.09.2025, 17:31
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аль-ШЕЙХ – суперзвезде бокса: «Давай работать вместе до конца карьеры»
Аль-ШЕЙХ – суперзвезде бокса: «Давай работать вместе до конца карьеры»
17.09.2025, 20:40 1
Бокс
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 12
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем