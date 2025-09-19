Англия19 сентября 2025, 12:27 | Обновлено 19 сентября 2025, 12:28
244
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ продлил контракт с тренером после 4 поражений подряд
«Вулверхэмптон» доверяет Витору Перейре
19 сентября 2025, 12:27 | Обновлено 19 сентября 2025, 12:28
244
0
Английский «Вулверхэмптон» официально объявил о продлении контракта с португальским главным тренером команды Витором Перейрой.
Отмечается, что новое соглашение специалиста рассчитано на 3 последующих года.
Сезон АПЛ 2024/25 «Вулверхэмптон» под руководством Витора Перейры завершил на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 42 очка в 38 матчах чемпионата Англии.
В новой кампании клуб проиграл все 4 поединка, что делает решение продлить контракт с тренером немного необычным.
A new three-year contract for Vitor Pereira ✍️— Wolves (@Wolves) September 18, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 19 сентября 2025, 07:12 2
Латвиец – о возможном бое Усик – Опетая
Футбол | 19 сентября 2025, 08:30 1
Артур Рудько вляпался в скандал
Футбол | 19.09.2025, 08:10
Футбол | 19.09.2025, 12:23
Футбол | 18.09.2025, 17:31
Комментарии 0
Популярные новости
17.09.2025, 20:40 1
18.09.2025, 03:49 8
17.09.2025, 08:43 12
17.09.2025, 20:50 89
17.09.2025, 16:44 20
17.09.2025, 17:59 1
17.09.2025, 18:45 24
18.09.2025, 07:07 4