Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Олег КОЖУШКО: «Победный гол посвятил своему сыну»

Нападающий «Буковины» поделился эмоциями от победы над «Карпатами»

ФК Буковина. Олег Кожушко

В поединке 1/16 финала Кубка Украины «Буковина» со счетом 1:0 обыграла львовские «Карпаты». Результат матча прокомментировал автор победного гола Олег Кожушко.

– Олег, какие твои первые эмоции после победы над «Карпатами»?

– Если честно, эмоций уже нет, все силы оставил на футбольном поле. Наверное, состарился лет на десять за эту игру. Очень хорошая игра, а поддержка болельщиков на трибунах была невероятной! И вся команда – молодцы, все бились до последней минуты. И одержали, я считаю, заслуженную победу.

– Вспомни момент с забитым голом. Благодаря чему удалось отличиться в этом эпизоде?

– Это был розыгрыш стандарта, который мы отрабатывали на тренировках. Все сработало идеально – и мне удалось открыть счет в матче.

– Почему тебя заменили в начале второго тайма? Это было тактическое решение или в связи с повреждением?

– Нет, это было тактическое решение. Тренерский штаб решил добавить свежие силы, чтобы сохранить темп игры. Как видим, решение было верным, все сработало.

– Кому посвящаешь свой победный гол?

– Семье, а особенно своему сыну.

Кубок Украины по футболу Карпаты Львов Буковина Черновцы Олег Кожушко
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
