Олег КОЖУШКО: «Победный гол посвятил своему сыну»
Нападающий «Буковины» поделился эмоциями от победы над «Карпатами»
В поединке 1/16 финала Кубка Украины «Буковина» со счетом 1:0 обыграла львовские «Карпаты». Результат матча прокомментировал автор победного гола Олег Кожушко.
– Олег, какие твои первые эмоции после победы над «Карпатами»?
– Если честно, эмоций уже нет, все силы оставил на футбольном поле. Наверное, состарился лет на десять за эту игру. Очень хорошая игра, а поддержка болельщиков на трибунах была невероятной! И вся команда – молодцы, все бились до последней минуты. И одержали, я считаю, заслуженную победу.
– Вспомни момент с забитым голом. Благодаря чему удалось отличиться в этом эпизоде?
– Это был розыгрыш стандарта, который мы отрабатывали на тренировках. Все сработало идеально – и мне удалось открыть счет в матче.
– Почему тебя заменили в начале второго тайма? Это было тактическое решение или в связи с повреждением?
– Нет, это было тактическое решение. Тренерский штаб решил добавить свежие силы, чтобы сохранить темп игры. Как видим, решение было верным, все сработало.
– Кому посвящаешь свой победный гол?
– Семье, а особенно своему сыну.
