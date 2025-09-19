Илкай ГЮНДОГАН: «В следующий раз мы должны играть лучше»

Немецкий полузащитник турецкого «Галатасарая» Илкай Гюндоган прокомментировал поражение от франкфуртского «Айнтрахта» (1:5) в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Когда мы пропустили первый гол, это было для нас очень важным моментом, поскольку мы не смогли снова подбодрить друг друга. Я чувствовал, что мы немного растерялись и не смогли избежать второго и третьего голов.

В следующий раз мы должны играть лучше, оставаться командой, верить друг в друга. Я знаю, что сейчас это звучит немного сложно, но я все еще верю в эту команду. Сейчас именно тот момент, когда мы должны честно признать, что нам нужно играть лучше, и тогда мы сможем смотреть вперед».