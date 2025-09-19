Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дино ТОППМЕЛЛЕР: «Это невероятный вечер для всех нас»
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 12:54 |
Дино ТОППМЕЛЛЕР: «Это невероятный вечер для всех нас»

Главный тренер «Айнтрахта» прокомментировал победу над «Галатасараем»

19 сентября 2025, 12:54 |
Дино ТОППМЕЛЛЕР: «Это невероятный вечер для всех нас»
УЕФА. Дино Топпмеллер

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Дино Топпмеллер прокомментировал победу над турецким «Галатасараем» (5:1) в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Это невероятный вечер для всех нас, для всего клуба. Атмосфера перед матчем была просто фантастической. В начале мы были довольно нервными, но потом отыгрались, и после того, как счет стал 1:1, только мы создавали реальные угрозы воротам соперника.

Мы знали, что «Галатасарай» рискует в атаке, и что мы можем этим воспользоваться, что мы и сделали, забив два гола. Мы также нашли несколько хороших решений, когда владели мячом. Возможно, в конечном итоге мы были гораздо более жаждущими победы».

Галатасарай Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
