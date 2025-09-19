Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кравцу предложили взятку в Динамо. Названа сумма и что должен был сделать
19 сентября 2025, 23:02
Кравцу предложили взятку в Динамо. Названа сумма и что должен был сделать

Артем признался, что у него было несколько таких предложений – все он отклонил

Кравцу предложили взятку в Динамо. Названа сумма и что должен был сделать
ФК Динамо. Артем Кравец

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец рассказал о проблемах, которые есть в середине киевского клуба и в футбольной академии «бело-синих».

«Если брать коррупционную составляющую – это самая большая проблема «Динамо». За время, когда я работал в академии, я получил где-то 3−4 предложения за огромные деньги, 10 тысяч долларов, чтобы устроить ребенка в школу «Динамо», – рассказал Артем Кравец.

Ранее бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец признался, почему покинул пост советника президента «бело-синих» Игоря Суркиса.

Динамо Киев Артем Кравец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник
Dynamo1927
Если такой правильный, надо было сказать сразу руководству. А вот сейчас в тебе говорит только обида. 
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
Ну тут скорее люди видят кому можно дать, чем что то другое. Артему надо в себе покопаться....
Но я думаю во всех клубах есть такие прецеденты
Надо было в полицию, но он промолчал....
А теперь говорит , но заметьте без никакой ответственности. 
Иначе бы в суд пошел, а тут у бурбаса поговорил и все.
Правда правильный ?
Ответить
+2
Mamay
Та така структура тягнеться аж на сам верх в усіх збірних і до головної  збірної тому такі результата і такі люди там всі сидять і хрен їх викуриш
Ответить
0
Потужно Пафосный
Динама пафосные взяточники☝️
Ответить
-3
