Кравцу предложили взятку в Динамо. Названа сумма и что должен был сделать

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец рассказал о проблемах, которые есть в середине киевского клуба и в футбольной академии «бело-синих».

«Если брать коррупционную составляющую – это самая большая проблема «Динамо». За время, когда я работал в академии, я получил где-то 3−4 предложения за огромные деньги, 10 тысяч долларов, чтобы устроить ребенка в школу «Динамо», – рассказал Артем Кравец.

