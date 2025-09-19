Кравцу предложили взятку в Динамо. Названа сумма и что должен был сделать
Артем признался, что у него было несколько таких предложений – все он отклонил
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец рассказал о проблемах, которые есть в середине киевского клуба и в футбольной академии «бело-синих».
«Если брать коррупционную составляющую – это самая большая проблема «Динамо». За время, когда я работал в академии, я получил где-то 3−4 предложения за огромные деньги, 10 тысяч долларов, чтобы устроить ребенка в школу «Динамо», – рассказал Артем Кравец.
Ранее бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец признался, почему покинул пост советника президента «бело-синих» Игоря Суркиса.
Но я думаю во всех клубах есть такие прецеденты
Надо было в полицию, но он промолчал....
А теперь говорит , но заметьте без никакой ответственности.
Иначе бы в суд пошел, а тут у бурбаса поговорил и все.
Правда правильный ?