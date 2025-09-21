Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артем КРАВЕЦ: «Может ли Ярмоленко уволить Шовковского из Динамо?»
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 00:44
Бывший игрок киевлян считает, что у Андрея Николаевича нет таких полномочий

ФК Динамо. Артем Кравец

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец рассказал, есть ли у Андрея Ярмоленко полномочия уволить главного тренера киевлян Александра Шовковского.

«Может ли Ярмоленко уволить Шовковского из Динамо? Нет, такой истории точно нет. Возможно, его мнение могли бы спросить, но окончательное решение – прерогатива владельцев. Конфликты в футбольных командах случаются постоянно, даже в течение одного сезона. Вопрос в том, как это вышло за пределы команды и с какой формулировкой дошло до президента. Якобы тренера сливают в матчах Лиги чемпионов. Это было так искажено, что я был немного в шоке», – сказал Кравец.

Ранее бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец признался, почему покинул пост советника президента «бело-синих» Игоря Суркиса.

