Артем КРАВЕЦ: «Может ли Ярмоленко уволить Шовковского из Динамо?»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец рассказал, есть ли у Андрея Ярмоленко полномочия уволить главного тренера киевлян Александра Шовковского.

«Может ли Ярмоленко уволить Шовковского из Динамо? Нет, такой истории точно нет. Возможно, его мнение могли бы спросить, но окончательное решение – прерогатива владельцев. Конфликты в футбольных командах случаются постоянно, даже в течение одного сезона. Вопрос в том, как это вышло за пределы команды и с какой формулировкой дошло до президента. Якобы тренера сливают в матчах Лиги чемпионов. Это было так искажено, что я был немного в шоке», – сказал Кравец.

