Артем КРАВЕЦ: «Может ли Ярмоленко уволить Шовковского из Динамо?»
Бывший игрок киевлян считает, что у Андрея Николаевича нет таких полномочий
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец рассказал, есть ли у Андрея Ярмоленко полномочия уволить главного тренера киевлян Александра Шовковского.
«Может ли Ярмоленко уволить Шовковского из Динамо? Нет, такой истории точно нет. Возможно, его мнение могли бы спросить, но окончательное решение – прерогатива владельцев. Конфликты в футбольных командах случаются постоянно, даже в течение одного сезона. Вопрос в том, как это вышло за пределы команды и с какой формулировкой дошло до президента. Якобы тренера сливают в матчах Лиги чемпионов. Это было так искажено, что я был немного в шоке», – сказал Кравец.
Ранее бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец признался, почему покинул пост советника президента «бело-синих» Игоря Суркиса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»
Красные дьяволы переиграли пенсионеров со счетом 2:1 в матче пятого тура АПЛ 2025/26