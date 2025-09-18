Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 сентября 2025, 23:12
Джорджина Родригес может быть беременна от Криштиану Роналду. Снова

Вот почему Криштиану Роналду сделал предложение руки и сердца

Джорджина Родригес может быть беременна от Криштиану Роналду. Снова
Instagram. Джорджина Родригес

Испанская журналистка Альба Моралес сообщила в эфире шоу «Vaya fama!» на Telecinco, что Джорджина Родригес, возможно, снова ждет ребёнка.

Поводом для слухов стал ее выход в Нью-Йорк в обтягивающем черном платье, подчеркивающем округлившийся живот.

По данным журналистки, именно беременность подтолкнула Криштиану Роналду к предложению руки и сердца после 9 лет отношений – в Саудовской Аравии, где они живут, нельзя жить вместе без брака, особенно если женщина беременна.

Свадьбу планируют на июль 2026 года сразу после Чемпионат мира по футболу 2026.

