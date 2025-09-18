Лига чемпионов18 сентября 2025, 21:23 | Обновлено 18 сентября 2025, 21:30
Обнародованы стартовые составы на матч ЛЧ между Спортингом и Кайратом
Смотрите 18 сентября в 22:00 матч основного раунда ЛЧ
18 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Португальский Спортинг принимает Кайрат из Казахстана на домашней арене Жозе Алваладе в Лиссабоне.
Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, составлена единая таблица на 36 клубов.
Спортинг получил право играть в ЛЧ благодаря триумфу в чемпионате Португалии.
