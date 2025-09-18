18 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Португальский Спортинг принимает Кайрат из Казахстана на домашней арене Жозе Алваладе в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, составлена единая таблица на 36 клубов.

Спортинг получил право играть в ЛЧ благодаря триумфу в чемпионате Португалии.

Обнародованы стартовые составы на матч ЛЧ между Спортингом и Кайратом