Никто не забил больше голов в ЛЧ, чем Кейн с момента перехода в Баварию

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн с момента перехода в немецкий клуб является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов – 21 гол в 25 матчах.

17 сентября состоялся матч 1-го тура ЛЧ между командами «Бавария» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Кейн отличился забитым мячом с пенальти.

Ближе всего к Гарри по количеству голов в соревновании за этот период расположились нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе (17 голов в 27 матчах) и вингер «Барселоны» Рафинья (16 голов в 21 матче).

Всего в Лиге чемпионов английский форвард провел 58 матчей, забил 42 гола и отдал 15 результативных передач.