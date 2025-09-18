Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Никто не забил больше голов в ЛЧ, чем Кейн с момента перехода в Баварию
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 19:56 |
181
1

Никто не забил больше голов в ЛЧ, чем Кейн с момента перехода в Баварию

Английскому форварду дышат в спину Килиан Мбаппе и Рафинья

18 сентября 2025, 19:56 |
181
1
Никто не забил больше голов в ЛЧ, чем Кейн с момента перехода в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн с момента перехода в немецкий клуб является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов – 21 гол в 25 матчах.

17 сентября состоялся матч 1-го тура ЛЧ между командами «Бавария» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Кейн отличился забитым мячом с пенальти.

Ближе всего к Гарри по количеству голов в соревновании за этот период расположились нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе (17 голов в 27 матчах) и вингер «Барселоны» Рафинья (16 голов в 21 матче).

Всего в Лиге чемпионов английский форвард провел 58 матчей, забил 42 гола и отдал 15 результативных передач.

По теме:
Раскрылся в Лондоне. Палмер отпраздновал юбилейный матч за Челси
ВИДЕО. Копенгаген озадачил Байер, показав, что такое играть момент до конца
Копенгаген – Байер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бавария Гарри Кейн Челси Лига чемпионов Бавария - Челси статистика Килиан Мбаппе Рафинья Диас
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав ВАНАТ о переходе из Динамо, своей фамилии и украинцах в Жироне
Футбол | 18 сентября 2025, 15:59 18
Владислав ВАНАТ о переходе из Динамо, своей фамилии и украинцах в Жироне
Владислав ВАНАТ о переходе из Динамо, своей фамилии и украинцах в Жироне

Клуб провел презентацию игрока

Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Футбол | 17 сентября 2025, 21:45 3
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины 2025/26

ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
Бокс | 17.09.2025, 23:34
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18.09.2025, 07:07
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Брюгге – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 18.09.2025, 19:19
Брюгге – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Брюгге – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Ему повезло, что Роналду временно играет в Саудовской Аравии, так бы не превзошел его.
Ответить
0
Популярные новости
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 12
Футбол
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 22
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем