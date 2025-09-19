Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
19 сентября 2025, 20:46 | Обновлено 19 сентября 2025, 20:47
Мудрик неожиданно отреагировал на приход Моуриньо в Бенфику

Михаил оставил комментарий под сообщением Георгия Судакова в Instagram

Мудрик неожиданно отреагировал на приход Моуриньо в Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лиссабонская Бенфика довольно неожиданно уступила азербайджанскому «Карабаху» в стартовом туре основного раунда Лиги чемпионов, что стало причиной увольнения Бруно Лаже с должности главного тренера «орлов».

После игры украинский полузащитник португальского клуба Георгий Судаков изложил сообщение в своем Instagram, которое неожиданно прокомментировал Михаил Мудрик, процитировав нового главного тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо.

«Я сам выиграл больше премьерских титулов, чем другие 19 менеджеров вместе взятые», – написал Михаил, вспомнив любимую фразу португальского специалиста.

В своей карьере португалец возглавлял «Порту», ​​итальянский «Интер», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», мадридский «Реал», итальянскую «Рому». В лиссабонском клубе Моуриньо будет работать с игроками сборной Украины – цвета «Бенфики» защищают голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

