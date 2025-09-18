ФОТО. Бывшая девушка Неймара показала идеальные ягодицы на пляже

Бруна Маркезини взорвала соцсети горячими фото с пляжа.

Бразильская актриса и модель, бывшая возлюбленная Неймара, снова приковала внимание поклонников.

Бруна устроила пляжный отдых с книгой и поделилась откровенными снимками в купальнике, где акцент был на её фигуре.

Роман пары длился с 2012-го по 2018-й годы и был полон расставаний и примирений.

Сейчас у Бруны почти 45 миллионов подписчиков в Instagram, и она остается одной из самых популярных звезд Бразилии.