ФОТО. Бывшая девушка Неймара показала идеальные ягодицы на пляже
Бруна Маркезини впечатлила своей красотой
Бруна Маркезини взорвала соцсети горячими фото с пляжа.
Бразильская актриса и модель, бывшая возлюбленная Неймара, снова приковала внимание поклонников.
Бруна устроила пляжный отдых с книгой и поделилась откровенными снимками в купальнике, где акцент был на её фигуре.
Роман пары длился с 2012-го по 2018-й годы и был полон расставаний и примирений.
Сейчас у Бруны почти 45 миллионов подписчиков в Instagram, и она остается одной из самых популярных звезд Бразилии.
