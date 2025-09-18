Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стали известны детали задержания Артура Рудько на границе с Приднестровьем
18 сентября 2025, 16:41 | Обновлено 18 сентября 2025, 16:49
Стали известны детали задержания Артура Рудько на границе с Приднестровьем

Журналист Константин Андриюк рассказал новые подробности событий

ФК Динамо. Артур Рудько

Экс-вратарь киевского Динамо, Шахтера и сборных Украины Артур Рудько был задержан при попытке пересечь государственную границу.

Журналист Константин Андрюк рассказал детали задержания голкипера:

«На границе Украины и непризнанного Приднестровья пограничники Одесской области задержали группу людей, которые пытались пересечь границу, среди которых оказался и Артур Рудько. По информации издания SportArena, Артура Рудько уже передали на полигон, где он проходит базовую подготовку и присоединился к силам обороны Украины.

Мне удалось выяснить проверенную хронологию событий. В августе 2025 года Артур Рудько оказался в розыске ТЦК. 22 августа его задержали и доставили в ТЦК, где оформили штраф в размере 17 тысяч грн, который он оплатил. Далее он проходил ВЛК, и 31 августа 2025 года Артура Рудько мобилизовали.

По всей видимости, он должен был ехать на полигон, но каким-то образом его отпустили и он собрал вещи. А уже 3 сентября Рудько был задержан вместе с группой на границе с Приднестровьем. Сообщалось, что каждый из этих людей заплатил за услугу 8 тысяч долларов, и среди них был и Рудько.

Суть в том, что на момент задержания Артур Рудько уже был мобилизован и должен был проходить службу в военной части. Здесь можно понять определённую логику его действий: мобилизованный, он решил действовать таким образом. Неизвестно, что было в голове у него и других людей и почему именно они выбрали путь через границу с Приднестровьем, где расположены российские войска».

Артур Рудько Динамо Киев Шахтер Донецк Вооруженные силы Украины российско-украинская война мобилизация Приднестровье Константин Андриюк
Николай Степанов Источник: YouTube
ttt
Заброньовий пі-р вумнючає що в українців в голові. Це так по хохляцькі
