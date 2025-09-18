Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скандал в Испании. Футболисту Реала грозит два года тюрьмы
Испания
18 сентября 2025, 16:27 |
750
0

Суд Гран-Канарии открыл дело против испанского защитника Рауля Асенсио

Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио предстанет перед судом из-за обвинений в распространении видео секса с несовершеннолетней. Об этом сообщили в испанском издании AS.

22-летний футболист опубликовал видео интимного характера с девушкой, которой исполнилось 16 лет, без ее согласия. При этом она добровольно согласилась на сексуальный контакт, однако не давала разрешения на сьемку и публикацию фото/видео.

В четверг, 18 сентября, суд Гран-Канарии открыл дело против Асенсио, которому грозит, как минимум, два года тюремного заключения. Защитнику придется прийти в суд, точная дата ближайшего заседания пока неизвестна.

По информации испанской прессы, аналогичные обвинения были выдвинуты не только против Рауля, но и еще против некоторых игроков молодежной команды «Реала».

В нынешнем сезоне испанец провел один матч в чемпионате и один – в Лиге чемпионов Контракт Асенсио с королевским клубом истекает в июне 2031 года.

По теме:
Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании
Праздник не удался. Матч с Ливерпулем стал юбилейным для Облака
Владислав ВАНАТ о переходе из Динамо, своей фамилии и украинцах в Жироне
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Рауль Асенсио секс суд
Николай Титюк Источник: AS
