Скандал в Испании. Футболисту Реала грозит два года тюрьмы

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио предстанет перед судом из-за обвинений в распространении видео секса с несовершеннолетней. Об этом сообщили в испанском издании AS.

22-летний футболист опубликовал видео интимного характера с девушкой, которой исполнилось 16 лет, без ее согласия. При этом она добровольно согласилась на сексуальный контакт, однако не давала разрешения на сьемку и публикацию фото/видео.

В четверг, 18 сентября, суд Гран-Канарии открыл дело против Асенсио, которому грозит, как минимум, два года тюремного заключения. Защитнику придется прийти в суд, точная дата ближайшего заседания пока неизвестна.

По информации испанской прессы, аналогичные обвинения были выдвинуты не только против Рауля, но и еще против некоторых игроков молодежной команды «Реала».

В нынешнем сезоне испанец провел один матч в чемпионате и один – в Лиге чемпионов Контракт Асенсио с королевским клубом истекает в июне 2031 года.