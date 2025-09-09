Клуб Ла Лиги хочет арендовать скандального защитника Реала
Рауль Асенсио может перейти в «Севилью»
«Севилья» интересуется испанским центральным защитником мадридского «Реала» Раулем Асенсио, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, клуб Ла Лиги предлагает вариант с арендой 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.
В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 46 матчей за первую команду мадридского «Реала», отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Рауль Асенсио потерял доверие главного тренера команды Хаби Алонсо и может сесть в тюрьму по делу об изнасиловании.
