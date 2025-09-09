Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Клуб Ла Лиги хочет арендовать скандального защитника Реала
Испания
09 сентября 2025, 23:43
Клуб Ла Лиги хочет арендовать скандального защитника Реала

Рауль Асенсио может перейти в «Севилью»

Клуб Ла Лиги хочет арендовать скандального защитника Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

«Севилья» интересуется испанским центральным защитником мадридского «Реала» Раулем Асенсио, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, клуб Ла Лиги предлагает вариант с арендой 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 46 матчей за первую команду мадридского «Реала», отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рауль Асенсио потерял доверие главного тренера команды Хаби Алонсо и может сесть в тюрьму по делу об изнасиловании.

Рауль Асенсио Севилья трансферы аренда игрока Реал Мадрид трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
