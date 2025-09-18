Александра Олейникова – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Толентино
18 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) продолжает выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Толентино, Италия.
Во втором раунде украинка играет против представительницы Латвии Дарьи Семенистой (WTA 106). Время начала матча – 15:10 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Дарьи.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется против восьмой сеяной Тамары Зиданшек.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер разочарован поведением лидера «Барселоны»
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг