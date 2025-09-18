Александра Олейникова – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) продолжает выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Толентино, Италия.

Во втором раунде украинка играет против представительницы Латвии Дарьи Семенистой (WTA 106). Время начала матча – 15:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Дарьи.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется против восьмой сеяной Тамары Зиданшек.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.