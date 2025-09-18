Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александра Олейникова – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
18 сентября 2025, 15:20 | Обновлено 18 сентября 2025, 15:21
Александра Олейникова – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Толентино

WTA. Александра Олейникова

18 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) продолжает выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Толентино, Италия.

Во втором раунде украинка играет против представительницы Латвии Дарьи Семенистой (WTA 106). Время начала матча – 15:10 по Киеву.

Это вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Дарьи.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется против восьмой сеяной Тамары Зиданшек.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

Андрій Заліщук
Є 1 сет!!!
Ответить
+1
C.Пеклов
Ейсова подача на сет з руки!
Ответить
0
C.Пеклов
Є 1 сет.Не дала суперниці виграти жодного гейму на своєї подачі.
Ответить
0
