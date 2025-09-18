Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина и Карпаты назвали стартовые составы на матч Кубка Украины
Кубок Украины
18 сентября 2025, 15:06 |
270
0

Буковина и Карпаты назвали стартовые составы на матч Кубка Украины

Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина» и начнется в 15:30

18 сентября 2025, 15:06 |
270
0
Буковина и Карпаты назвали стартовые составы на матч Кубка Украины
ФК Буковина

В четверг, 18 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины. «Буковина» на своем поле сыграет с львовскими «Карпатами».

«Буковина» выступает в первой лиге и считается одним претендентов на повышение в классе. Команда идет без поражений и занимает в турнирной таблице второе место.

«Карпаты» остаются единственной командой УПЛ, которая идет без побед. В активе львовского клуба четыре очка и 12 место в турнирной таблице.

Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина». Начало матча в 15:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.

По теме:
Дебютант Динамо отреагировал на свой первый гол. Сказал, кому благодарен
Пробили пенальти. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Юрий ДУДНИК: «После удаления сконцентрировались на действиях в обороне»
Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Карпаты Львов стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
Бокс | 17 сентября 2025, 23:34 2
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»

Эвандер оценил поединок Альварес – Кроуфорд

Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Футбол | 17 сентября 2025, 15:25 8
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина

Во время матча на поле находились одновременно восемь легионеров криворожского клуба

Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Футбол | 18.09.2025, 12:50
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
В УАФ отреагировали на неудачный дебют Зинченко за Ноттингем Форест
Футбол | 18.09.2025, 13:12
В УАФ отреагировали на неудачный дебют Зинченко за Ноттингем Форест
В УАФ отреагировали на неудачный дебют Зинченко за Ноттингем Форест
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Футбол | 17.09.2025, 20:45
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 8
Футбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 6
Бокс
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 6
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем