Буковина и Карпаты назвали стартовые составы на матч Кубка Украины

В четверг, 18 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины. «Буковина» на своем поле сыграет с львовскими «Карпатами».

«Буковина» выступает в первой лиге и считается одним претендентов на повышение в классе. Команда идет без поражений и занимает в турнирной таблице второе место.

«Карпаты» остаются единственной командой УПЛ, которая идет без побед. В активе львовского клуба четыре очка и 12 место в турнирной таблице.

Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина». Начало матча в 15:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.