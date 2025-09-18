Буковина и Карпаты назвали стартовые составы на матч Кубка Украины
Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина» и начнется в 15:30
В четверг, 18 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины. «Буковина» на своем поле сыграет с львовскими «Карпатами».
«Буковина» выступает в первой лиге и считается одним претендентов на повышение в классе. Команда идет без поражений и занимает в турнирной таблице второе место.
«Карпаты» остаются единственной командой УПЛ, которая идет без побед. В активе львовского клуба четыре очка и 12 место в турнирной таблице.
Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина». Начало матча в 15:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.
